Tusen militärer skickas till New York – antalet döda väntas öka kraftigt

Donald Trumps tonläge under presskonferenserna var länge soligt.

Men nu har till och med den önsketänkande presidenten anlagt en dystrare ton, mer i samklang med den rådande verkligheten.

Under kommande veckan lär antalet döda skjuta i höjden i storstäderna New York, New Orleans och Detroit, befarar experterna.

– De kommande två veckorna är extraordinärt viktiga, sade läkaren Deborah Brix, som koordinerar Vita husets specialstyrka mot det nya coronaviruset.

Brix uppmanade amerikaner i dessa områden att inte gå till matbutiken eller apoteket.

Staden New York har hittills registrerat 115.000 smittade fall. Fram till och med söndagen hade 3.500 personer dött. 630 av dem miste livet under lördagen.

Guvernören Andrew Cuomo befarar att situationen blir än värre under de kommande sju dagarna, då dödskurvan väntas slå i taket. Cuomo säger att delstaten ännu inte är förberedd.

Både delstatsregeringen i New York och den federala regeringen försöker nu trumma ihop tillräckligt med sjukvårdspersonal för att kunna hantera kulmen av katastrofen.

Cuomo räknar med 85.000 sjukvårdsvolontärer, varav 22.000 kommer att resa in från andra delstater. I lördags drev Cuomo igenom en exekutiv lag som gör det möjligt för läkarstudenter att praktisera yrket trots att man ännu inte tagit examen eller fått sin licens.

I fredags kväll lokal tid skickade staden New York ut sms till alla sina invånare i vilket man efterlyste medicinsk personal. Borgmästaren Bill de Blasio tror sig behöva 45.000 ytterligare sjukvårdsarbetare under april och maj månad.

Trump sade i lördags att han avser att skicka 1.000 militärsjukvårdare till New York, utöver de 1.200 militärer som redan arbetar på den stora sjukhusbåten Comfort som lagt till vid en hamn i New York för att assistera den ordinarie sjukvården.

Mässhallen Javits Convention Center på Manhattans västra sida har byggts om till sjukhus med 4.000 bäddar. Det var tänkt att Javits center skulle vårda vanliga sjuka, till exempel patienter som genomgått lättare kirurgiska ingrepp.

Men i takt med att antalet smittade växer har Javits Center istället blivit ett sjukhus för patienter som utvecklat covid-19. Samma sak tycks vara på väg att hända med sjukhusbåten Comfort. Den ursprungliga intentionen att hålla båten isolerad från viruset har misslyckats, enligt uppgift i Washington Post.

Det råder laddad stämning mellan Trump och guvernörerna som representerar de värst drabbade delstaterna. Trump sade i helgen att han tittat på en av Andrew Cuomos presskonferenser från New York. Trump fann Cuomos attityd ”okej” men inte ”älskvärd”, anmärkte presidenten.

Delstatsregeringarna har upplevt sig övergivna av Vita huset, till exempel när det gäller försök att få fatt i tillräckligt många respiratorer. Även om Trump försökt kompensera sin inledande lojhet genom att mobilisera bland annat militären tycks inte heller de resurserna fungera helt som regeringen hade tänkt.

Enligt en rapport i New York Times råder det stor frustration med sjukhusbåten Comfort. I slutet av förra veckan hade endast ett 20-tal patienter tagits om hand ombord på den jättelika båten. De 1.000 sängarna stod mestadels oanvända och personstyrkan på 1.200 man saknade uppgift.

Samtidigt som de ordinarie sjukhusen i staden var överfulla och läkarna gick på knäna.

Donald Trump närde tidigare ambitionen att det amerikanska samhället skulle återgå till det normala under påskhelgen, med öppna butiker och fullsatta kyrkor.

Vita husets medicinska experter lyckades övertyga honom om motsatsen. Men i helgen gav Trump röst åt ett slags kompromiss. Presidenten hoppas nu på friluftsgudstjänster där besökarna håller ”social distans”. En vision som direkt motsäger Deborah Brix stränga order om att amerikaner bör hålla sig inomhus.

