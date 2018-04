Tusentals sörjde Winnie Mandela på Orlando Stadium i Soweto

Minneshögtiderna har avlöst varandra på olika håll i Sydafrika under de senaste veckorna sedan regeringen utlyst landssorg till minne av Winnie Mandela. Hyllningarna har nu gått in i en slutfas med onsdagens ceremoni på fotbollsarenan Orlando Stadium i Soweto, där vicepresident David Mabuza talade till familjen Mandela och tusentals tillresta sörjande under onsdagseftermiddagen. På lördag kulminerar firandet av hennes minne och gärning då samma arena väntas fyllas till brädden under den officiella statsbegravningen.

På olika håll i Johannesburg har särskilda väggar upprättats där sörjande kan skriva ned sina hälsningar till Winnie Mandela, som avled förra veckan vid 81 års ålder. Foto: Mujahid Safodien/AFP

Det var måndagen den 2 april som Winnie Mandela somnade in på ett sjukhus i Johannesburg vid 81 års ålder. Hon var drivande i den senare delen av den sydafrikanska frihetskampen som startade med 1976 års Sowetouppror och mynnade ut i demokratiseringen på 1990-talet.

Under en tid då nästan hela toppskiktet inom ANC befann sig antingen i exil eller i fängelse blev Winnie Mandela en förgrundsgestalt och ledarfigur för en yngre generation av främst ungdomar som rest sig mot den förhatliga apartheidregimen. Hon har på grund av sitt engagemang blivit en nationell moderfigur, även om hon var betydligt mer kontroversiell än sin exmake Nelson Mandela som var landets första demokratiskt valda president.

– Nu får hon frid, säger Mabel, en åldrande kvinna som under de senaste dagarna sålt kaffe till poliserna utanför avspärrningarna kring Winnie Mandelas hem i Soweto.

Mabel räknar med stor uppslutning under lördagens begravning. Att minnesstunden hölls på en vardag kan ha bidragit till lugnet som rådde i det en gång så oroliga området Orlando i hjärtat av Soweto på onsdagen.

– Många är på sina arbeten eller i skolan men på lördag blir det annorlunda, säger hon.