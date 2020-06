Tusentals tog farväl av George Floyd

Begravningsceremonin i kyrkan Fountain of Praise Church i utkanten av storstaden utvecklades till en mäktig manifestation till minne av den person som under senaste veckan kommit att symbolisera det djupgående problemet i USA med polisers brutalitet mot afroamerikaner: Hur ska nationen kunna enas och finna en väg vidare där dessa övergrepp, som nästan alltid drabbar svarta amerikanska män, inte längre tillåts ta plats i vardagen?

Svaret gavs inte på tisdagen, men den omvälvande rörelse runtom i landet som uttryckts i protester där maningarna om fredliga demonstrationer efterhand tycks ha visat sig starkare än det våld och den plundring som fläckat de inledande protesterna mot vad som drabbade George Floyd.

46-åringen, vars liv släcktes när en vit polisman under nästan nio minuter tryckte sitt knä mot hans hals under ett polisingripande i Minneapolis, var född i Lafayette i North Carolina men växte upp i Houston, Texas. Tisdagens begravningsceremoni, inledd vid 11-tiden på förmiddagen lokal tid, var ett privat arrangemang som hölls i Fountain of Praise Church, där familj, släkt och nära vänner stod i centrum.

Ett antal prominenta gäster var dock inbjudna, som Houstons borgmästare Sylvester Turner, kongressledamoten och demokraten Sheila Jackson Lee, baptistpastorn och radioprataren Al Sharpton, boxaren Floyd Mayweather, sångaren och skådespelaren Jamie Foxx och skådespelaren Channing Tatum, rapporterar lokala tv-stationen ABC 13 Eyewitness News.

Gospelsången ljöd starkt inne i kyrkan, som till slut var fylld med klart fler besökare än vad smittskyddsmyndigheter önskar se. Engagerande tal om vikten av att känna samhörighet över rasgränserna avlöste varandra.

Tidigare vicepresidenten Joe Biden, trolig demokratisk utmanare i höstens presidentval, manade i ett videoinspelat tal om stopp för rasistiskt relaterad orättvisa och vände sig direkt till Floyds familj: ”Nu är det tid för rättvisa för alla, oavsett hudfärg. Det är det svar vi måste bibringa våra barn när de ställer frågan ’varför’. När sådan skipats för George Floyd kommer vi verkligen att vara på väg mot sann rättvisa, oavsett hudfärg, i Amerika”, sade Biden.

Demokraternas presidentkandidat Joe Biden höll ett tal via videolänk under ceremonin. Foto: David J Phillip/AFP

President Donald Trump, republikan, har talat med familjen efter dödsfallet, men kom inte till begravningen. Trump anklagas av bland andra demokrater för att snarast ha förstärkt redan djupt rotade motsättningar i USA, rapporterar TT.

Tidigare presidenterna Barack Obama och Bill Clinton kommer att skicka brev till familjen Floyd, sade kongressledamoten Sheila Jackson Lee i sitt tal under begravningsceremonin, rapporterar Houstontidningen Chron.

Under förmiddagen rapporterades om lugn i staden. Omfattande avstängningar hade då gjorts, övervakade av polisen. Senare skulle kistan med Floyd placerad i öppen vagn och dragen av hästar, under poliseskort föras till begravningsplatsen Houston Memorial Gardens. Där kommer Floyd att få vila intill sin mor Larcenia ”Miss Cissy” Floyd. Hon avled i Houston för två år sedan, då sonen försökte få ordning på sitt liv i Minneapolis, 170 mil längre norrut.

Måndagens sex timmar långa likvaka för Floyd besöktes enligt arrangörerna av över 6.000 personer och var den sista av flera ceremonier innan tisdagen begravning följde.

Många sörjande gjorde korstecknet när de närmade sig den öppna kistan, medan andra gick ned på ett knä eller bugade i en stilla bön för den man som nu anslutit till en lång rad svarta, dödade män som blivit symboler för rasistisk orättvisa i USA, rapporterar TT.

– Det här för oss samman som land, sade en av besökarna, Kevin Sherrod, 41, som var på plats vid likvakan tillsammans med sin fru och sina två söner.

– Att vara här med mina pojkar betyder mycket. Det är en historisk tid, och de kommer minnas att de var en del av det, sade Sherrod.

I USA har protester ägt rum i städer från New York på östkusten till Los Angeles på västkusten, övervägande delen fredliga manifestationer.

Ett centralt krav för demonstranterna har varit att de poliser som var inblandade i polisinsatsen då afroamerikanen Floyd dödades skulle åtalas. I onsdags kom beskedet att den polis som satte sitt knä mot Floyds nacke formellt delgivits misstanke om dråp, och senare på kvällen meddelade åklagare i Minnesota att även övriga tre poliser som deltog i insatsen, men inte ingrep mot sin kollega, formellt misstänks för medhjälp till brott.

Brian Clark, som deltog i en demonstration i helgen på Manhattan i New York, välkomnar beskedet, men säger att protesterna kommer att fortsätta ”till dess att varje svart person får den rättvisa han eller hon förtjänar”.