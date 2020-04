Tusentals vårdanställda smittade i Spanien – stämmer premiärministern

I stämningen hävdar fackförbundet CGE att regeringen satte de anställdas säkerhet på spel då de skickade dem i elden under krisens mest hektiska dygn ”utan vederbörligt skydd”. Samtidigt släpas regeringen inför Högsta domstolen (HD) också av CESM, paraplyorgan för statligt anställd sjukhuspersonal – för ”grov försumlighet”, vilket kan resultera i tre års fängelse.

CGE vände sig till HD efter att ha gjort en enkät bland 11.000 sjuksköterskor och läkare. Studien visade att 70 procent av dem vårdat covid-19-smittade utan andningsskydd och steriliseringsmedel, eller med odugliga andningsskydd som lurats på regeringen av en kinesisk piratfirma.

– Vårt styrande råd beslutade enhälligt vända sig till HD, detta för att värna om våra medlemmars säkerhet. De jobbar med livet som insats, ofta helt oskyddade och utan elementär utrustning, säger CGE:s generalsekreterare Florentino Pérez Raya i ett uttalande.

Spanska HD, La Corte Suprema, är framför allt en appellationsdomstol, rättsväsendets högsta instans. Men om de berörda eller misstänkta är folkvalda och åtnjuter parlamentarisk immunitet, som i detta fall, så fungerar HD som en regelrätt domstol.

Spaniens premiärminister Pedro Sánchez och hälsominister Salvador Illa har satt vårdanställdas säkerhet på spel, anser sjuksköterskornas fackförbund CGE. Foto: AFP

HD har tagit emot stämningsansökningarna och måste nu avgöra om de kan läggas till grund för åtal och rättegång. Blir det rättssak av regeringens coronaagerande kan det bli mycket obehagligt för Pedro Sánchez och hälsominister Illa. De bägge, jämte koalitionens övriga ministrar, har under krisen prisat de vårdanställda och bidragit till deras höga och växande anseende. Att just dessa, via sina organ och förbund, utfärdar en så drastisk misstroendeförklaring mot regeringen är extra olustigt för Sánchez.

Tidigt under krisen tog regeringen genom dekret över inköpen av sjukvårdsmaterial från regionerna. Enligt kritikerna skedde det mindre av sakliga skäl än för att ge sken av handlingskraft. Regionerna har i tjugo år hanterat sådana inköp och har expertis på området, en kompetens som det lilla hälsovårdsdepartementet i Madrid saknar. Ingreppet förfelade helt sitt syfte och blev ett pr-fiasko då defekta virustester och ansiktsmasker köptes från ett företag som Kinas regering ej auktoriserat.

Denna dispyt utgör dessutom ett direkt hot mot socialistkoalitionen, som är beroende av det konservativa baskiska nationalistpartiet PNV:s mandat i kongressen. Den baskiske regeringschefen Iñigo Urkullu från PNV hotade på lördagen att dra tillbaka sitt stöd för regeringen Sánchez om inte regionerna återfår ansvaret för sjukvården och för civilförsvarsåtgärderna mot epidemin. Baskiska val stundar och PNV vill markera avståndet till regeringen i Madrid nu då lavinen av folkligt missnöje och ekonomisk bedrövelse nalkas. På fredagen noterades i Madrid krisens första ”cacerolada” – spontant protestslammer med grytlock.

Läs mer:

Så är läget i länderna med flest döda

General i Spanien vill stoppa kritik mot regeringen