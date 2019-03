För att undvika läckor inför gripandet var det en minimerad polisinsats som fem på morgonen, lokal tid, slog till mot ett 30-tal adresser i Rio de Janeiro. Ett av gripandena var av en 48-årig polisman som bor i det inhägnade villaområdet i stadsdelen Barra da Tijuca där även Brasiliens president Jair Bolsonaro bor. Polismannen misstänks vara den som avrättade människorättsaktivisten Mariella Franco med nio skott den 14 mars förra året. Det andra gripandet var av en 46-årig före detta polis som misstänks vara den som körde bilen där skotten avlossades från. Enligt polisutredningen fanns det endast dessa två män i bilen som förföljde Marielle Franco. I samband med gripandet beslagtogs även vapen som misstänks tillhöra den dödspatrull som har kopplingar till president Bolsonaro.

Polisens utredare menar att avrättningen av Marielle var ”minutiöst planerad under tre månaders tid” och motivet anses vara hennes kamp mot den dödspatrull som härjar i Rios förorter. Dödspatrullen går under namnet Escritório do Crime (Brottskontoret) och ligger bakom flertalet utomrättsliga avrättningar i Brasilien. Landets president, högernationalisten Bolsonaro, har tidigare i kongressen hedrat dödspatruller i Brasilien och menar att de skipar rättvisa.

En av Jair Bolsonaros söner, den 37-årige senatorn Flávio Bolsonaro, stödjer den milis i Rio de Janeiro som beställer avrättningar av dödspatrullen. Senatorn har tidigare anställt mamman och frun till milisens efterlyste ledare och hedrat milismän genom att gå på deras födelsekalas. Milisen i Rio består av före detta poliser, brandmän och yrkeskriminella, som under de senaste tio åren tagit över samtliga favelor i östra Rio. Milisen sysslar inte med droger utan tjänar pengar på att avrätta personer, sälja beskydd och el och gas till hushållen i favelorna. En del av inkomsterna går till milisens politiska gren som är representerade i stadens kommunfullmäktige.