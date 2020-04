Tyska läkare klär av sig nakna i coronaprotest

Låga dödstal, omfattande testning och många lediga intensivvårdsplatser är några orsaker till att Tyskland får beröm för hur landet hittills hanterat coronakrisen. Andra länder blickar imponerat mot den tyska vårdapparaten som tycks vara väl förberedd på den anstormning som skett sedan det nya coronaviruset lamslagit stora delar av världen.

Men många av landets husläkare är missnöjda med skyddsutrustningen de har att tillgå. För lite och för dåligt, anser läkarna som ofta är de första att möta misstänkt covid-19 smittade. I rädsla för att själva bli smittade och riskera att föra smittan vidare till patienterna har de nu gått samman i ett gemensamt nakenupprop.

I ett upprop mot bristen på skyddsutrustning i kampen mot coronaviruset har ett stort antal tyska husläkare publicerat bilder på sig själva med nästan ingenting på kroppen. Foto: Blankebedenken/privat

För att illustrera behovet av skyddsutrustning har ett stort antal tyska husläkare publicerat bilder på sig själva med nästan ingenting på kroppen.

”Så här ser vi ut när vi tar av oss det lilla vi har tillgång till”, lyder upprorets slogan.

På bilderna som publicerats på hemsidan syns bland annat hur en naken läkare behandlar en patient. En kollega sitter naken på sitt skrivbord, och en tredje poserar framför entrén till kliniken iförd endast ett stetoskop runt halsen.

– Nakenheten när en symbol för hur utsatta vi är utan skydd, säger allmänläkaren Ruben Bernau, som deltar i uppropet, till den tyska branschtidningen Ärztezeitung.

På en annan bild håller en naken kvinnlig läkare upp en handskriven skylt: ”Jag har lärt mig att sy ihop sår. Varför måste jag nu även lära mig att sy ansiktsmasker”, undrar hon.

”Jag har lärt mig att sy ihop sår. Varför måste jag nu även lära mig att sy ansiktsmasker”, undrar denna läkare. Foto: Blankebedenken/privat

Tyskland har en lång tradition av naturism och den så kallade FKK-rörelsen (”Freikörperkultur”) har anor tillbaka till 1800-talet. Men företeelsen där människor väljer att umgås nakna brukar oftare föra tankarna till nakenstränder, nakencampingar och nakenvandringar – än till en steril sjukhusmiljö.

Och faktum är att inspirationen till husläkarnas nakeninitiativ kommer från grannlandet Frankrike, där läkaren Alain Colombié nyligen lät sig fotograferas naken på sin klinik. Dystert beskrev han sig själv som ”kanonmat” i kampen mot covid-19 då bristen på skyddsmaterial varit stor även i Frankrike liksom i många andra länder.

Kanske har uppropet fungerat. På onsdagen hade 2.500 personer skrivit under uppropet som fått namnet Blanke Bedenken, vilket direktöversatt betyder ungefär nakna farhågor. I början av veckan flaggade också Tysklands regering för att motsvarande 90 miljarder kronor satsas på att köpa in ny skyddsutrustning till sjukvården, och bara under denna vecka har omkring 25 miljoner medicinska skyddsmasker flugits från Kina till Tyskland.

Samtidigt som diskussionerna bristen på skyddsmaterial inom sjukvården fortsätter, blev det i veckan obligatoriskt att bära munskydd i butiker och kollektivtrafiken över hela landet. Även hemsydda varianter, sjalar och halsdukar är tillåtna.

Läs mer: Plikt att bära munskydd över hela Tyskland

Läs mer: Den tyska nakenkulturen har trotsat allt – och blomstrar