Tyskland inför gränskontroll mot flera grannländer

Klockan 08 på måndagsmorgonen inför Tyskland gränskontroller mot grannländerna Danmark, Frankrike, Österrike, Luxemburg och Schweiz. Det meddelade inrikesminister Horst Seehofer under en extrainsatt presskonferens på söndagskvällen.

– Vi måste utgå ifrån att smittspridningen ännu inte nått sin höjdpunkt. Läget är mycket allvarligt, sade han.

Tyska medier rapporterade under söndagen om att gränserna skulle stängas, men enligt inrikesministern rör det sig om tillfälliga kontroller av alla personer som vill passera in i Tyskland. Kontrollerna sköts av tysk polis som fått i order att släppa igenom varutransporter och personer som kan bevisa att de bor i ett land och arbetar i ett annat. Även tyska medborgare ska tillåtas att resa tillbaka in i hemlandet. Resenärer som uppvisar sjukdomssymtom blir ett fall för hälsomyndigheterna.

Vad som sker med färjetrafiken mellan Nordtyskland och Sverige var vid 20-tiden på söndagskvällen oklart.

Beskedet har fattats i samförstånd med förbundskansler Angela Merkel som flera gånger under den gånga veckan bedyrat att Tysklands gränser inte kommer att stängas under närtid.

Sedan Polen tidigare i veckan stängde sina gränser mot Tyskland har det rapporterats om timslånga köer vid gränsen. EU-kommissionens ordförande Urusla von der Leyen varnade på söndagen i en videotweet för att stängda gränser kan leda till tomma hyllor i livsmedelsaffärerna.

https://twitter.com/vonderleyen/status/1239221732218744833

Tyska matbutiker som ligger i gränsområdena har också vittnat om hur personer från närliggande länder rest över gränsen för att hamstra varor i Tyskland.

Jämfört med grannländer som Österrike, Frankrike, Belgien och Danmark har Tyskland vidtagit förhållandevis försiktiga åtgärder i kampen mot coronavirusets spridning. Många bedömare ser söndagens besked som ett sätt att anpassa sina åtgärder till de omkringliggande länderna.

