Ukraina gräver nya skyttegravar i väntan på fred

Skolan står mitt i byn. Ett envåningshus med gråbrun rappning och galler formade som solstrålar för fönstren. Nedre halvan av fönstren är täcka av fanerskivor, varvade med metallplattor. Enligt den ukrainska officeren Volodymyr som eskorterar oss är det ett effektivt skydd mot granatsplitter.

– Vi har placerat skivorna i höjd med barnens huvud när de sitter vid sina pulpeter och skriver. Tillräckligt högt för att skydda dem, tillräckligt lågt för att släppa in solljus, säger han.

Längs elevernas skolväg löper taggtråd och skyltar med varningar för minor. Minröjningen i Zolote har bara börjat.

Vi har aldrig stängt ner. Vad som än händer har barnen rätt att gå i skola, säger Chalina Jeremejeva. Hon är rektor för skola nummer 7 i Zolote, som ligger några hundra meter från fronten. Foto: Anders Hansson

Före kriget hade skolan ett sextiotal elever. Nu är 34 kvar. Resten har flyttat bort. Deras föräldrar fick nog när fronten började löpa bara några hundra meter från skolan.

Under hela kriget har skolan hållit öppet. Om byn beskjuts under morgonen jobbar eleverna självständigt via nätet och kommer till skolan på eftermiddagen.

– Vi har aldrig stängt. Vad som än händer har barnen rätt att gå i skola, säger Chalina Jeremejeva, rektor för skola nummer 7 i Zolote i östra Ukraina.

Ett värmeelement strålar i ett hörn av klassrummet. Ute i korridoren är det kallt och flera av eleverna går med halsdukar inomhus.

På fem år har inte ett enda eldupphör hållit i östra Ukraina. Inga försök att dra tillbaka trupperna har lyckats.

De elever som är kvar har en stark samhörighet, som går över åldersgränsen

Men sedan en dryg månad tillbaka har inga skott avlossats i Zolote. Lugnet inträdde i slutet av oktober, då trupperna på bägge sidor i kriget drog sig tillbaka. Det är första gången ett sådant tillbakadragande har lyckats sedan kriget bröt ut år 2014.

Den 9 december ska Ukrainas president Volodymyr Zelenskjy träffa Rysslands president Vladimir Putin i Paris. Inför mötet har trupper på ömse sidor dragit sig tillbaka från tre platser – Zolote, Petrivskoje och Stantsija Luhansk. Att tillbakadragandet hittills verkar har fungerat gör lärarkåren försiktigt hoppfull.

– Blir det fred hoppas jag att fler elever återvänder. De elever som är kvar har en stark samhörighet, som går över åldersgränsen. Det är rörande att se hur de äldre eleverna hjälper de yngre. Barnen har också blivit luttrade. De är bättre än vi på att avgöra åt vilket håll granater har avfyrats. Om de hör att granaterna är på väg åt ett annat håll fortsätter de helt enkelt att leka, säger rektorn, Chalina Jeremejeva.

Vi behöver fler arbetsplatser och högre löner, säger tolvåriga Anastasia Baksjevnikova, elev i skolan i Zolote. På fem år har antalet elever i skolan halverats. Foto: Anders Hansson

Jag frågar tolvåriga Anastasia Baksjevnikova vad hon hoppas på om det blir fred. Kanske att slippa taggtråden och minorna?

Det visar sig att dem kan hon leva med, fattigdomen är värre.

– Vi behöver fler arbetsplatser, högre löner och lägre priser, säger tolvåringen.

Grusvägen löper mitt genom byn Katerynivka. På ömse sidor om den står vitmenade ukrainska hus med sina karaktäristiska gröna och klarblå fönsterkarmar.

Vägen är en gräns. Norrut – ukrainskkontrollerat territorium. Söderut – gråzon.

Ännu längre söderut – separatistkontrollerat område.

Det har blivit mycket lugnare sedan trupperna drog sig tillbaka. De har slutat skjuta, säger Tetiana Zlobina i Katerynivka. Vägen hon står på utgör nu gränsen mellan området som ukrainska armén kontrollerar och gråzonen. Foto: Anders Hansson

Fronten ligger några hundra meter bort. I fem år har Tetiana Zlobina levt nästan precis på frontlinjen. Hon är trött på det, dödstrött.

– På fem år har vi sett allt. Granater i trädgården. Granater hos grannen. Mitt barnbarn är fem år, han har suttit i källaren och tagit skydd för bombanfall sedan han var spädbarn. Jag är säker på att det har påverkat hans utveckling, han kan fortfarande inte prata. Vårt liv förflyter, jag är redan 63 år gammal. När ska vi gamlingar få leva?

I tofflor och klarblå morgonrock står Zlobina mitt på grusvägen som delar byn och smeker en svartvit kattunge, som hon har döpt till Roza. Den lämnades kvar av soldaterna när de drog sig tillbaka i slutet av oktober.

Kvinnan på bilden har sitt hem på andra sidan fronten. Hon lämnade det tillfälligt när kriget bröt ut. Nu har hon varit flykting i sitt eget land i fem år. Foto: Anders Hansson

Katerynivka ligger granne med Zolote. I och med tillbakadragandet hamnade Zlobinas hus i ett slag i gråzonen. ”Gråzonen” betyder att området befinner sig mellan två frontlinjer. Enligt avtalet för tillbakadragandet får inga soldater röra sig där, bara poliser.

Livet i gråzonen skiljer sig inte speciellt från hur det var förr, säger Tetiana Zlobina. Men sedan trupperna på bägge sidor drog sig tillbaka har i varje fall en sak hänt.

– Det har blivit mycket lugnare. De har slutat skjuta, säger hon.

Ett stenkast längre bort, precis mellan Zolote och Katerynivka, ligger den sista vägspärren före ingenmansland tar vid. Den är omgiven av betongbarriärer och taggtråd. Medan vi väntar på tillstånd att besöka ukrainska arméns nya skyttegravar passerar 59-åriga Jelena med sin vattenkärra.

”Jag blev av med jobbet på grund av kriget. Affären jag jobbade i är på andra sidan fronten. Därför har jag inga pengar att betala vattenavgiften med”, säger Jelena. Myndigheterna har stängt av hennes vattentillförsel på grund av obetalda räkningar och hon måste pumpa vatten i en brunn. Foto: Anders Hansson

– Jag bor i Zolote och brukade jobba i en affär i Pervomajsk före kriget. Men nu har Pervomajsk hamnat på andra sidan och jag förlorade jobbet. Jag har inte längre råd att betala vattenavgiften så myndigheterna stängde av vattnet. Nu hämtar jag det i en brunn i Katerynivka istället, säger hon.

Hennes ton är mycket saklig. Hon bryr sig inte ens om att beklaga sig. Det finns tiotusentals som hon i frontbyarna.

Pervomajsk blir aldrig mera vårt. Vi har ju själva omgärdat dem med taggtråd

Fem år av krig. Fem år av arbetslöshet, av granatattacker, av att släpa hem vatten på en kärra.

När jag frågar om hon tror det blir fred viftar hon med handen.

– Pervomajsk blir aldrig mera vårt. Vi har ju själva omgärdat dem med taggtråd.

Ännu för två månader sedan patrullerade ukrainska soldater fortfarande i byn. Nu har de flyttat sig några hundra meter bort och grävt nya löpgravar mindre än en kilometer från sina gamla utposter. Att löpgravarna ska grävas är självklart – kriget pågår fortfarande, trots (det begränsade) tillbakadragandet.

Foto: Anders Hansson

– Härifrån är det minst två kilometer till fiendes linjer. Ingendera av oss längre se varandra. Vi skjuter inte på dem, och de skjuter inte på oss, säger löjtnant Ruslan Sulymenko.

Den fryntliga löjtnanten visar DN:s utsända runt i de nybyggda löpgravarna. I ett hörn har de byggt ut en jordkula, vars ingång täcks för med ett gammalt täcke. Utomhus är det råkallt och fuktigt, inne i kulan så varmt att det slår imma på glasögonen. En kamin, täckt med tegelstenar som magasinerar värme, glöder i ett hörn. Väggarna pryds med en blågul ukrainsk flagga på ena sidan och den historiska ukrainska partisanrörelsen UPA:s rödsvarta flagga på den andra. Fyra kojplatser är uppställda längs väggarna, som är täckta med isolerade filtar.

– När snön faller isolerar den ytterligare från utsidan, konstaterar Jaroslav.

Jaroslav är hemma från utkanterna av Donetsk och vill inte säga sitt fullständiga namn. På andra sidan finns det många som betraktar honom som en förrädare.

Ukrainska armén har grävt ut nya löpgravar en knapp kilometer från de gamla. Soldaten på bilden kallar sig Scout. Foto: anders hansson

Själv är han mycket missnöjd med Zelenskyjs beslut att dra tillbaka trupperna.

– Vår riktning borde vara framåt, inte bakåt. Jag vill ta tillbaka mitt hem. Jag förstår inte varför Zelenskyj är redo att kompromissa åt höger och vänster.

Ruslan Sulymenko kallar reträtten taktisk.

– Vi har ju bara flyttat tillbaka positionerna på några få ställen. Nu får vi se hur det går. Putin och Zelenskyj träffas ju snart. Jag förstår att man måste agera för att kunna förhandla diplomatiskt, det är en del av spelet, konstaterar han.

I gråzonen, där militären inte får röra sig, patrullerar istället beväpnade poliser. En av dem Oleksandr, som i likhet med Jaroslav inte vill säga sitt efternamn.

Skyttegravarna grävs ut först med grävmaskin, därefter för hand. Soldaten på bilden, som kallar sig Scout, gör en sista finputsning. Foto: Anders Hansson

– Hittills har tillbakadragandet fungerat som det ska. Vi patrullerar området och det har inte förekommit någon skottlossning. Minröjningen pågår för fullt. Men hur det ska gå i fortsättningen är det politikerna som bestämmer, säger han.

Klädd i kamouflagedräkt och beväpnad med automatkarbin liknar han en soldat intill förväxling.

Tillbaka i skyttegravarna bjuds vi in till mässen, där soldaterna äter mustig ärtsoppa ur plasttallrikar. På väggen hänger en affisch med en dödskalle och texten: ”Ukraina eller döden”.

Ruslan Sulymenko är övertygad om att det måste bli fred.

– Förr eller senare. Om inte nästa vecka, så nästa år. Om inte den här presidenten lyckas med det, så lyckas nästa. Det blir seger, på något sätt.

Det blir fred och vi kommer att segra. Om inte nästa vecka, så nästa år, säger löjtnant Ruslan Sulymenko. Foto: anders hansson

”Seger” för löjtnanten betyder att Ukraina återtar de territorium som sedan 2014 kontrolleras av ryskstödda separatister. Området hålls under armarna av Ryssland ekonomiskt och militärt. Ryska trupper har flera gånger deltagit i slag mot ukrainska armén och förintat hela ukrainska bataljoner. Kreml erkänner inte detta men bevisen, i form av bland annat intervjuer med ryska soldater och spår som de själva har lämnat efter sig i sociala medier, är ovedersägliga.

Att det inte blir någon fred så länge Kreml inte bestämmer sig för att lämna tillbaka områdena vet alla. Putin har på senare tid signalerat viss förhandlingsvilja genom att gå Zelenskyj till mötes i frågor som till exempel i fångutväxlingen. Men Kreml vill ha något i gengäld.

Tidigare under hösten meddelade Volodymyr Zelenskyj att han är redo att ge de separatistkontrollerade områdena autonom status inom Ukraina. Det ledde till omfattande demonstrationer i både Kiev och flera andra ukrainska städer. Kritikerna kallar autonomi för kapitulation. Tanken att efter fem år av krig ge efter för ryska krav känns motbjudande, i synnerhet för Ukrainas västvända elit.

Men på fältet i Zolote har Zelenskyj stöd. På skola nummer 7 säger både rektorn Chalina Jeremejeva och matematikläraren Andrij Kutjev att Zelenskyj ger dem hopp. Bägge träffade presidenten då han gjorde ett överraskningsbesök i Zolote i början av oktober.

– Zelenskyj är den första ukrainska presidenten som talar om fred. Fram tills dess hade vi bara hört om krig, säger Chalina Jeremejeva.

Under sitt besök i Zolote övernattade Zelenskyj i ett vanligt hus precis intill fronten. Lärarkåren hade fått beskedet att de skulle få besök av en hög tjänsteman.

Porosjenko höll tal om att kriget skulle föras till ett ärofullt slut. Men krig är inte ärofullt. Krig är förstörelse, säger matematikläraren Andrij Kutjev i byskolan i Zolote. Foto: anders hansson

– Istället kom självaste presidenten. Och han gjorde inget nummer av det, han behandlade oss som jämlikar. En så solig människa! Jag blir optimist bara av att se på vad han gör. Zelenskyj gör saker istället för att snacka, säger Jeremejeva.

Andrij Kutjev uppskattar att Zelenskyj har lagt ned mycket tid på att resa runt i sitt eget land, istället för att turnera i väst som Porosjenko gjorde.

– Zelenskyj prioriterar Ukraina. Inte att resa till andra länder. Han övernattade i ett vanligt hus precis vid frontlinjen. När Porosjenko var här vågade han inte ens bli kvar över natten, säger Kutjev.

Vad Putin vill är det ingen som vet

I Kiev varnar teamet kring Zelenskjy omvärlden för att ha för höga förväntningar på mötet med Putin.

– Det här mötet är viktigt för Ukraina eftersom Zelenskyj visar att han verkligen vill ha fred. Vad Putin vill är det ingen som vet. Vi hör utrikesminister Sergej Lavrov och Putins pressekreterare Dmitrij Peskov uttala sig, men inte Putin själv, säger Mykyta Poturajev, folkvald i det ukrainska parlamentet Rada.

Mykyta Poturajev, folkvald i det ukrainska parlamentet Rada. Foto: Anders Hansson

Poturajev är vice ordförande för kommunikationsutskottet i ukrainska parlamentet. Han är medlem i Zelenskyjs parti Folkets tjänare och ingår i Zelenskyjs strategiska kommunikationsgrupp. Enligt Poturajev är det ett missförstånd att Zelenskyj är redo för specialstatus för Donbass.

– Zelenskyj har aldrig sagt att han godkänner någon särskild status för det här området. Han vill ha självstyre på kommunal nivå, som en del av en decentraliseringsreform som ska genomföras i hela Ukraina, och som parlamentet ska rösta om. Ryssland kräver en federalisering av Ukraina, något som vore slutet för landet. Ge Donbass en egen status och Odessa kommer att kräva samma sak. Vårt svar är istället en decentralisering, där kommunerna får mycket större beslutanderätt.

I själva verket har ukrainska parlamentet redan godkänt en lag om självstyre för Donbassområdet. Den röstades igenom år 2014 då Petro Porosjenko var president och kritiserades hårt redan då. Enligt Poturajev är det uteslutet att bygga vidare på den lagen.

– Lagen som Porosjenko drev igenom skulle leda till att Ukraina förlorar kontrollen över de här områdena. De självstyrande områdena skulle till exempel kunna blockera beslut i ukrainska parlamentet. Något sådant kan vi inte godkänna, säger Poturajev.

Krig är inte ärofullt. Krig är förstörelse

Under Zelenskyjs och Putins första möte kommer inga sådana här detaljer att utmejslas. Enligt Poturajev har Zelenskyj-teamet dock två minimikrav inför mötet: Eldupphör längs hela frontlinjen och utväxling av samtliga krigsfångar.

Tillbaka i Zolote några hundra meter från fronten vidhåller matematikläraren Andrij Kutjev att han tror på Zelenskyj. Han vill hellre han en president som talar om konkreta fredsplaner än om hur man ska vinna ett krig.

– Porosjenko höll tal om att kriget skulle föras till ett ärofullt slut. Men krig är inte ärofullt. Krig är förstörelse.

Också om det blir fred kommer krigets följder att vara synliga i byn under många år framåt. Trots att lärarna gör allt för att ge eleverna samma skolundervisning som alla andra ukrainska barn går det inte att utestänga kriget. Kutjev går ständigt igenom kartan med sina elever: Vilka områden i byn har blivit minröjda, var är det förbjudet att gå.

Lärarna på skola nummer 7 i Zolote talar med eleverna om hur man ska förhålla sig till kriget. Foto: Anders Hansson

På väggarna i korridoren har lärarna hängt upp skyltar med bilder på minor, granater och Gradraketer. Eleverna uppmanas att inte gå nära dessa föremål och inte försöka plocka isär dem.

– Minorna är det minsta problemet. Där vet vi åtminstone vilka områden som inte är röjda. Det farligaste är granater som inte har exploderat och som kan dyka upp precis var som helst, säger Kutjev.

Lärarna talar också med eleverna om hur man ska förhålla sig till kriget. Andrij Kutjev vill inte att de ska uppfatta sina landsmän på andra sidan som fiender.

– Jag har förbjudit mina elever att tala om ”den andra sidan”. Det finns inte ”vi” och ”de”, vi tillhör alla samma sida. Alla är ukrainare.

