Unga i USA stämmer staten – får stöd av Greta Thunberg

Utsläppen av växthusgaser i världen ökar, trots de katastrofala följder de redan har –och väntas få – på jordens klimat. Det allt mer akuta läget har de senaste åren genererat ny lagstiftning på många håll i världen. Kombinationen av det allvarliga läget och den nya lagstiftningen gör att antalet klimatrelaterade stämningar blir allt fler.

Justin Gundlach är klimat- och energijurist på tankesmedjan Institute for Policy Integrity i New York, USA. Han menar att den nya lagstiftningen, både nationellt i många länder och internationellt, har stor betydelse.

– Parisavtalet förändrade mycket. Det var många länder som skrev under och avtalet kan ses som bindande. Det skapade en juridisk plattform att utgå ifrån, säger han.

Bara hittills under 2019 har 70 stämningar registrerats i databaserna Climate Change Litigation Databases, som drivs inom ramen för den juridiska fakulteten vid Colombiauniversitetet i New York. Där sammanställs löpande information om pågående och avgjorda klimatmål i världen, sammanlagt finns just nu drygt 1.300 fall registrerade. Över 1.000 av dem är från domstolar i USA.

– Amerikanska jurister är förstås något bättre på att följa de fall som pågår här, än de som pågår på annat håll. Men jag tror också att det helt enkelt är fler här, säger Justin Gundlach.

Till skillnad från hur det ser ut i många europeiska länder, bygger rättssystemet i USA i väldigt hög grad på domstolsavgöranden. För att kunna tolka hur lagstiftningen ska användas i praktiken, stämmer berörda parter varandra eller staten.

– Det gäller väl också mer generellt, även utanför USA: När länder ändrar sina lagar och när klimatfrågan blir mer relevant för befintlig lagstiftning, kommer vi att se fler stämningar. Helt enkelt för att avgöra hur lagarna ska tillämpas i relation till klimatförändringarna, säger Justin Gundlach.

Klimatstämningarna har olika karaktär. Stater stäms för att inte göra tillräckligt för att minska utsläppen. Stora företag stäms för att ha fortsatt med utsläppsintensiv verksamhet under många år – trots att de har känt till skadeverkningarna som utsläppen bidrar till.

Andra fall är mer riktade mot särskilda verksamheter eller processer. Ett exempel från Sydafrika: En miljöorganisation vann år 2017 en rättsprocess som ledde till att byggandet av ett enskilt planerat kolkraftverk stoppades. Anledningen: Det hade inte gjorts någon utvärdering av vilka följder kolkraftverket kunde få för klimatet.

– Den stämningen fick inte så mycket uppmärksamhet men det var ett väldigt viktigt juridiskt beslut. För nu, om någon ska bygga ett kolkraftverk i Sydafrika, måste personen komma på ett sätt att förklara att bygget inte kommer att göra klimatet värre. Och det är väldigt svårt, säger Justin Gundlach.

I Juliana-fallet stämde 21 ungdomar den amerikanska staten för att ha brutit mot ungdomarnas konstitutionella rättigheter genom att orsaka farliga halter av koldioxid i atmosfären. Foto: Robin Loznak/AP

Bland de större och mer synliga målen finns det så kallade Juliana-fallet, där 21 ungdomar år 2015 stämde den amerikanska staten. De menade att staten hade kränkt deras konstitutionella rättigheter genom att orsaka farliga halter av koldioxid i atmosfären. Processen pågår fortfarande och uppmärksammas nu av den svenska klimataktivisten Greta Thunberg som på onsdag planerar att sluta upp vid ungdomarnas sida under en presskonferens utanför USA:s högsta domstol.

Trots andra rättstraditioner finns det också i Europa en rad olika rättsprocesser med anknytning till klimatförändringarna. Bland dem märks det omskrivna så kallade Urgendamålet i Nederländerna. Fallet ligger nu för avgörande i landets högsta domstol men har i de tidigare instanserna gett de klagande rätt: Den nederländska regeringen måste vidta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.

Jonas Ebbesson är professor i miljörätt vid Stockholms universitet. Han ser att intresset för att använda rättsliga metoder i klimatrelaterade frågor ökar också i Sverige. Samtidigt fungerar det svenska systemet på ett annat sätt än i till exempel USA. Här är stämningar mellan privatpersoner och stater eller företag ovanliga. I stället kan motsättningar dyka upp i andra processer, till exempel när företag med utsläppsintensiv verksamhet söker tillstånd hos myndigheterna, säger han.

– Vi har hittills inte sett några klimatmål där företag har blivit stämda för till exempel sina utsläpp eller bristande rapportering. Sådana miljömål är sällsynta i Sverige men jag utesluter inte att vi kan få se mål av det slaget i framtiden.

Ett aktuellt tillståndsmål är den tilltänkta utbyggnaden av Preems anläggning i Lysekil. Målet ligger nu för avgörande i Mark- och miljööverdomstolen. Men regeringen har annonserat att den kommer att ta över ärendet och fatta beslut efter att domstolen är färdig med sin handläggning. Den möjligheten har regeringen enligt en särskild bestämmelse i miljöbalken.

– Även om det inte är en stämning som i de amerikanska exemplen, är Preemraff en tydligt klimatrelaterad rättsprocess. När regeringen nu tar över, står klimatfrågan i fokus. Samtidigt är en en av huvudfrågorna faktiskt om regeringen alls får beakta koldioxidutsläppen i sitt beslut – eftersom verksamheten omfattas av EU:s system för utsläppshandel, säger Jonas Ebbesson.

Det finns bara en känd klimatstämning mot svenska staten: År 2016 stämde två miljöorganisationer och en grupp privatpersoner staten. Skälet: Att regeringen inte ingrep när Vattenfall beslutade sig för att sälja flera kolkraftverk i Tyskland till ett tjeckiskt företag. Vattenfall sa att syftet med försäljningen var att elproduktionen skulle bli mer hållbar. Motparterna menade att försäljningen av verksamheten – utan att den avvecklades – skulle leda till stora utsläpp i framtiden. Varje person som deltog i stämningen krävde ett symboliskt skadestånd på en krona. Stockholms tingsrätt avslog stämningen, eftersom försäljningen då ännu inte hade lett till några utsläpp.

På EU-nivå var den svenska organisationen Unga samer under förra våren del i ett försök att stämma EU för unionens bristande åtgärder på klimatområdet. Talan avvisades men har överklagats.

Leder de ofta segdragna processerna till då några konkreta resultat? Den amerikanska juristen Justin Gundlach tror det.

Förutom de mer specifika fallen, som det i Sydafrika, så finns det exempel på mål som har haft direkt effekt på lagstiftning, menar han. Ett exempel är målet mellan flera amerikanska delstater och USA:s motsvarighet till Naturvårdsverket, Environmental Protection Agency, EPA.

Delstaterna stämde Bushadministrationen och hävdade att regeringen var skyldig att reglera utsläpp av växthusgaser. Massachusetts kustläge blev avgörande, staten hävdade att den skulle bli direkt drabbad av utsläppen eftersom den helt enkelt skulle förlora delar av sitt landområde på grund av framtida höjda havsnivåer. Målet avgjordes till delstaternas fördel.

– Fallet genererade en serie nya lagar när den nya administrationen tillträdde. Vad som därefter blev effekterna av den nya lagstiftningen kan man förstås diskutera men lagarna var direkta följder av domstolsavgörandet, säger Justin Gundlach.

Det finns också en viktig sidoeffekt av stämningarna, menar han.

– Det här kommer att fortsätta. Det är inte som att lagen kommer att bli mindre sträng eller klimatet mindre oroande. Så de här fallen blir en påminnelse, inte minst för de stora oljebolagen, att de inte kommer undan fler stämningar i framtiden.