Unga kvinnor tar över finländsk politik

Ett tweetmeddelande av Helsingin Sanomats journalist Tuomas Niskakangas spreds över hela världen på söndagskvällen. Bilden – som plockades upp av bland andra Financial Times och amerikanska CNBC – föreställde ledarna för regeringspartierna i Finland, plus Sanna Marin, som under tisdagen väntas godkännas som ny statsminister.

Det anmärkningsvärda var ministrarnas ålder.

Socialdemokraten Sanna Marin är själv 34 och kommer att bli den yngsta sittande statsministern i världen.

Utbildningsminister i Finlands nya regering är finlandssvenska Li Andersson, 32. Hon är Vänsterförbundets ordförande och det senaste valets stora röstdrottning.

Finlands inrikesminister Maria Ohisalo är 34 år, partiledare för De gröna och doktor i sociologi.

Finansminister blir Katri Kulmuni, yngst i kvartetten, 32 år gammal och Centerns partiledare.

Den enda som bryter trenden är Anna-Maja Henriksson, justitieminister, som är född på sextiotalet och är partiledare för Svenska Folkpartiet.

Marin, Ohisalo och Andersson förenas dessutom av att de är utpräglade vänsterpolitiker. Inrikesminister Ohisalo har doktorerat i fattigdom. Sanna Marin har varit trafik- och kommunikationsminister i Antti Rinnes regering och bland annat stoppat en bolagisering inom den statsägda järnvägen, som inleddes under den förra regeringsperioden. Li Andersson har gett Vänsterförbundet ett starkt väljarlyft sedan hon blev partiledare.

Kontrasten till den förra regeringen är enorm rent imagemässigt. Då leddes Finland av en trojka av medelålders män med stark lutning åt höger – Juha Sipilä (Centern), Petteri Orpo (Samlingspartiet) och Timo Soini (Sannfinländarna/Blå framtid).

Juha Sipilä. Foto: Sari Gustafsson/AP

Medieforskaren Anu Koivunen vid Tammerfors Universitet säger att den nya regeringen från start velat visa att den står för en förändring.

– Det har funnits ett starkt budskap: nu förändras allt. En väsentlig del av den bilden har varit att utnämna kvinnliga ministrar. Det började när Antti Rinne bildade regeringen och fortsätter nu.

Hon delade själv bilden som föreställde de unga kvinnliga partiledarna igår.

– Unga kvinnor har i hundra år varit ett tecken på modernitet, på att något händer. Jag följer många politiker på sociala medier, både kvinnor och män, och flera delade samma bild, säger Koivunen.

Men, påpekar hon, det är snarare väljarna än de kvinnliga ministrarna som driver den här identitetspolitiska pr-kampanjen.

Sanna Marin har profilerat sig som en politiker som är väldigt väl påläst och kunnig inom beslutsprocesser. Hon blev uppmärksammad redan 2016 då hon som stadsfullmäktigeordförande i Tammerfors såg till att en diskussion om spårvagnsnätet inte spårade ur.

– Det är intressant att se att Sanna Marin själv inte alls varit mån om att framhålla att hon är en ung kvinna. Det som man snarare ser är att de här nya kvinnliga politikerna försöker undvika att falla i de klassiska kvinnofällorna där allt fokus blir på person. De är alla mycket jobb- och sakfokuserade. Sanna Marin nämnde inte sin familj i sitt tal till partistyrelsen i söndags kväll, medan hennes motkandidat Antti Lindtman gjorde det. Det är någonting nytt.

Sanna Marin och Antti Lindtman. Foto: Vesa Moilanen/AFP

Enligt Anu Koivunen är Finland fortfarande ett ganska värdekonservativt land, och de nya kvinnliga partiledarna vittnar om ett stort förändringsbehov inom de flesta partier.

– Att 32-åriga Katri Kulmuni blev partiledare för Centern, där det står femtioplus-gubbar på rad, det säger något om hur partiet tänker rent strategiskt. Det är väldigt svåra tider just nu, till exempel när det gäller de miljöpolitiska frågorna. Väljarstödet sjunker för alla utom Sannfinländarna. Också Socialdemokraterna har en äldre väljarbas och det finns ett stort tryck på förnyelse, säger Koivunen.

Hon tror inte att den pr-mässiga framgång som den nya regeringen eventuellt får på grund av sin interna könspolitik kommer att göra ministrarnas jobb lättare under den närmaste tiden.

– Ingen tror att det här föranleder någon typ av smekmånad. Regeringen har några väldigt tuffa månader framför sig eftersom inga politiska frågor har avgjorts ännu. De nya ministrarna kommer att prövas genast, de kommer inte få automatisk positiv offentlighet i inhemska medier, säger Koivunen.

Regeringskris ledde till ny statsminister Finlands statsminister Antti Rinne avgick förra tisdagen som en följd av en förtroendekris. Krisen startade under den omfattande poststrejken i Finland i november. Antti Rinne beskyllde Posten för att ha agerat mot statens vilja. Posten hävdade att man hade fått ägarens stöd för planen. Oppositionen beskyllde Rinne för att ha ljugit inför riksdagen. Antti Rinne avgick slutligen när även regeringspartiet Centern visat sitt misstroende mot statsministern. Visa mer