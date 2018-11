I en alarmerande rapport från FN:s barnfond Unicef beskrivs en situation i Centralafrikanska republiken där strider mellan ett dussintal väpnade grupper innebär ett hot som få av landets hundratusentals barn kommer undan. Faktum är att dessa miliser allt oftare ger sig på civilbefolkningen än varandra. Såväl skolor som vårdinstitutioner, moskéer och kyrkor attackeras.

Tiotusentals centralafrikaner har övergett sina hem och sökt sig till flyktingläger, där människorna hoppats kunna få skydd. Men inte ens där har de undkommit terrorn. De beväpnade grupperna, inte sällan med barn som soldater och sexslavar i sina led, söker även upp dessa anläggningar och sprider skräck, uppger Unicef i rapporten ”Crisis in the Central African Republic: In a neglected emergency, children need aid, protection – and a future” (Kris i Centralafrikanska republiken: I en försummad nödsituation behöver barn bistånd, skydd – och en framtid).

I slutet av september beräknades det att närmare 643.000 personer, varav åtminstone hälften barn, fördrivits inne i landet. Vidare hade då drygt 573.000 personer flytt till grannländer.

Samtidigt blir livet svårt för dessa människor då tillgången till hälso- och sjukvård, friskt vatten och sanitära anordningar är extremt begränsad i en flyktsituation. Med dessa förhållanden sammantagna följer också undernäring, något som slår speciellt hårt mot barn.

I sitt arbete i Centralafrikanska republiken sätter Unicef fokus på att nå de barn som är i desperat behov av livsmedel som effektivt motverkar undernäring. I samarbete med partnerorganisationer försöker man nå de 890.000 kvinnor och barn i landet som direkt hotas av bristen på näring.

I slutet av oktober kunde FN-organisationen konstatera att man – trots att landet drabbats allt mer av inre stridigheter och tilltagande flyktingströmmar – endast hade tillförsäkrats 44 procent av de 56,5 miljoner USA-dollar som äskats för den akuta verksamheten i regionen.