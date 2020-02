Unicef och WHO: Världens länder klarar inte att ge barn en god framtid

”En framtid för världens barn?”

Rapporten ”En framtid för världens barn?” (A future for the world’s children? A WHO-UNICEF-Lancet Commission) publiceras natten till onsdag den 19 februari 2020. Unicef och WHO har i framtagningen och presentationen av materialet samarbetat med medicinska brittiska tidskriften The Lancet.

Ett 40-tal experter med anknytning till Unicef, WHO och The Lancet har deltagit i projektet, som inleddes för två år sedan. Initiativet togs av Helen Clark, chef för FN:s utvecklingsprogram och tidigare Nya Zeelands premiärminister, samt Awa Coll-Seck, tidigare Senegals hälsominister. Clark och Coll-Seck har delat på ordförandeskapet för kommissionen.

Svensken Stefan Swartling Peterson, hälsochef vid Unicefs huvudkontor i New York, har som koordinator tillsammans med WHO lett den oberoende kommissionens arbete.

Själva rapporten omfattar 54 sidor, inklusive ett gediget grafiskt material. Den innehåller ett nytt globalt index med 180 länder där förutsättningarna för barn och tonåringar (0–18 år) vad gäller exempelvis hälsa, utbildning, näring, hållbarhet, klimatpåverkan, jämlikhet och inkomstklyftor jämförs.

En av många slutsatser som kommissionen dragit är nödvändigheten av att FN:s konvention om barnets rättigheter (United Nations Convention on the Rights of the Child, CRC) från 1989 behöver kompletteras med ett protokoll till skydd för barn mot marknadsföring av tobak, alkohol, bröstmjölksersättning, sockersötade drycker, spel, och potentiellt skadliga sociala medier samt olämplig användning av personuppgifter.

Under närmaste halvåret kommer kommissionen att vid arrangemang på skilda håll runtom i världen presentera sin rapport. Ett sådant hålls i Stockholm den 13 maj, dit bland annat regeringen är inbjuden.

Källa: Unicef, WHO, The Lancet