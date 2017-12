Irans president varnar för våldsamheter

Under det senaste dygnet har regimen i Iran stängt sociala medier som Instagram och kommunikationsappen Telegram ”av säkerhetsskäl”, skriver den halvstatliga nyhetsbyrån ISNA på söndagen.

”Det är förbjudet att underblåsa våld genom Telegram. Om det har skett måste vi blockera dessa kanaler”, sa Telegrams ryske grundare Pavel Durov enligt ISNA.

Av Irans 80 miljoner invånare använder 40 miljoner gratisappen, skriver nyhetsbyrån AP.

Demonstrationerna som genomförts varje dag sedan i torsdags har ibland lett till sammandrabbningar med polis och regeringsanhängare.

På söndagen gick president Rohani ut i ett tv-sänt tal och kommenterade de senaste dagarnas protester:

– Vi är en fri nation. Att kritisera och protestera är folkets rätt. Men kritik skiljer sig från våld och att förstöra offentlig egendom, sa han bland annat och gick därmed på samma linje som inrikesminister Abdolrahman Rahmani Fazli som tidigare varnat demonstranterna för att skada allmän egendom.

President Rohani sa också att lösningen på de frågor som demonstranterna tagit upp ”inte är lätta och tidskrävande” men att protesterna måste genomföras på ett sätt som kan leda till reformer, skriver ISNA.

Rohani tog också upp anklagelserna om korruption som många demonstranter riktat mot regimen:

– Vi måste bekämpa korruption så att alla människor kan se det. Det här är frågor som måste lösas.

Presidenten uppmanade också unga människor att tänka på ”den känsliga situationen i regionen och i landet” men sa samtidigt att man måste ha förståelse för kritik.

Sent på lördagen kom de första rapporterna om dödsoffer och på söndagen rapporterade ISNA att 200 personer gripits i samband med demonstrationerna. Det uppger AFP.

– Det pågick en olaglig demonstration i Dorud på lördagskvällen och ett antal människor intog gatorna efter uppmaning från fientliga gruppers om ledde sammandrabbningarna. Olyckligtvis dödades två människor från Dorud, säger provinsens viceguvernör Habibollah Khojastehpour i stats-tv, enligt den iranska nyhetsbyrån Mehr.

Han hävdar att säkerhetsstyrkorna inte sköt mot folkmassan, och att det var närvaron av vissa ”individer” och ”främmande grupper” som ledde till att de två dödades.

Irans mäktiga revolutionsgarde, en säkerhetsstyrka knuten till landets högsta ledare ayatolla Khamenei, har sagt att olagliga sammankomster kommer att mötas med järnnäve, enligt BBC.

En man i Iran som inte vill att vi skriver hans namn på grund av rädsla för repressalier säger protesterna ökat i Teheran.

– De har börjat formera sig och jag tror de kan växa sig större än 2009.

En annan källa säger att de flesta är oroliga för säkerheten vid gränserna och är rädda att det blir sämre om regimen faller.

– Det vill ingen just nu när det är så rörigt i regionen, säger hon.

Ingen av de Irankännare som DN talat med tror att demonstrationerna i Iran är början på en revolution.

– President Rohani måste förstå att folk är arga. Om han hörsammar en del av kraven och stoppar en del av prishöjningarna så kommer protesterna att avta, säger Adnan Tabatabai, Iran-expert, baserad i Tyskland, där han driver forskningscentret Center for applied research in partnership with the orient (Carpo).

Missnöjet med de ekonomiska svårigheterna är utbredd och går över politiska partgränser, enligt Tabatabai.

– Många är drabbade och därför fortsätter proteströrelsen att växa, säger han.

Ali Vaez är politisk analytiker på Internationella krisgruppen (ICG), en konfliktförebyggande ideell icke-statlig organisation och tankesmedja.

– Många anser att de ekonomiska problemen är en följd av politisk korruption och dåligt ledarskap. Men jag tror inte att majoriteten söker en radikal förändring, säger han.

Ali Vaez tror att regeringen kommer att böja sig för vissa av demonstranternas krav.

– Jag tror inte detta blir ett stort uppror. Det kommer inte regeringen att tillåta. Men den kan tvingas reformera sin inrikespolitik. Annars kan det i det rådande politiska klimatet – oroligheterna i regionen och Donald Trumps stöd till demonstranterna – bli svår att behålla makten.

Adanan Tabatabai säger att demonstrationerna till en början arrangerades av rivaler till president Rohani.

– Men de som startade proteströrelsen har inte längre kontroll över den. Därför är den mycket splittrad, säger han.

Det var i torsdags som protesterna mot regeringen började i landets näst största stad Mashhad. De har sedan dess spridit sig till ett dussintal städer runt om i landet. Inledningsvis handlade det om höjda priser på basvaror och bensin och arbetslöshet. Gradvis kom protesterna att handa om ett missnöje med regimen.

Protesterna har fått internationellt stöd och under söndagen skrev Sveriges utrikesminister Margot Wallström på Twitter: