Uppgifter: IS-ledaren uppmanar till ”utnötningskrig”

Det är ett av terrorgruppens propagandaorgan al-Furqan som på måndagen publicerade videon, skriver The Independent.

Senast IS-ledaren framträdde i bild var i juli 2014 då han deltog i en religiös ceremoni i Mosul i norra Irak. Nu är det en åldrad IS-ledare vars tidigare svarta skägg blivit gråare som framträder i den 18 minuter långa videon där han ses tala till andra IS-medlemmar.

Enligt flera nyhetsbyråer ska IS-ledaren i videon ha sagt att striderna i Baghuz i Syrien är över, något som visar att videon spelades in i under den senaste månaden då striderna i staden avslutades den 23 mars. Baghuz var den sista landremsa som ingick i IS självutropade ”kalifat”.

I videon säger al-Baghdadi att IS utfört 92 operationer i åtta länder som en hämnd för de IS-medlemmar som dödats under de senaste striderna. IS-ledaren säger också att IS nu går in i en annan fas som han liknar vid ett utnötningskrig, alltså terrorangrepp på andra håll än i Mellanöstern.

– Jag blev överlycklig när jag fick höra talas om attackerna i Sri Lanka, säger al-Baghdadi också.

Videon med al-Baghdadi uppmärksammades först av SITE Intel Group som följer terrororganisationen på sitt Twitter.

https://twitter.com/siteintelgroup/status/1122894058995765248

Enligt SITE-chefen Rita Katz ser al-Baghdadi avslappnad ut när han diskuterar kriget mot ”korstågarna”, som IS kallar sina motståndare, med andra IS-medlemmar vars ansikten har täckts över för att skydda deras identitet. al-Baghdadi säger också att man ska hämnas de anhängare som dog eller fängslades när Baghuz förlorades.

Texten uppdateras.