Uppgifter: Italien bjöd in syrisk militärrådgivare till hemligt möte

Enligt den oberoende människorättsorganisationen European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR, innebär Roms beslut att på italiensk mark stå värd för det hemliga mötet ett brott mot EU:s regler om inreseförbud för den syriske representanten Ali Mamlouk. Mötet ska ha ägt rum tidigt under 2018, enligt brittiska tidningen The Guardian.

ECCHR har till EU-kommissionen lämnat in en rättslig klagan, riktad mot Italien, i vilken det hävdas att Mamlouk, chef för Syriens nationella säkerhetsmyndighet, mötte Marco Minniti, en tidigare underrättelsetjänsteman som i början av året innehade posten som inrikesminister i Italien. Även Alberto Manenti, chef för italienska underrättelsetjänsten, ska ha deltagit i mötet, där nationella säkerhetsfrågor diskuterades.

Inledande uppgifter – alltjämt obekräftade – gör gällande att Italien ställde ett privat jetflygplan till Mamlouks förfogande för resan. ECCHR påpekar att ett förbud för inresa till unionen gäller för syriern sedan 2011.

Människorättsorganisationen uppger sig ”av flera myndigheter och journalistiska källor” ha fått bekräftat att besöket och mötet ägt rum. Vid tiden för händelsen tjänstgjorde Marco Minniti som inrikesminister i premiärminister Paolo Gentilonis center-vänsterregering. Minniti ersattes nyligen på posten av Matteo Salvini, ledare för högerpopulistiska partiet Lega Nord.

ECCHR uppger att Italiens allierade i Europa inte informerats om mötet. Inte heller italienaren Federica Mogherini, EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, ska ha fått veta något om sina landsmäns initiativ.

Den av premiärminister Giuseppe Conte ledda nya italienska regeringen, installerad så sent som den första juni, har inte kommenterat uppgifterna om det påstådda mötet.