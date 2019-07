Upplev i VR: Följ med till vardagslivet i Nordkorea

I DN:s senaste vr-upplevelse har vi åkt tillbaka till Nordkorea och den här gången får du följa vardagslivet i den slutna nationen.

I DN:s virtual reality-reportage ”På väg mot Paradis” hamnar du, förutom i tunnelbanan, på första parkett under ett uppträdande i en musikskola, på en fabrik som tillverkar föryngringskräm och på en balkong i en industristad. Med hjälp av VR-glasögon befinner du dig i centrum och upplever händelserna som om du vore på plats. Se videotrailern är ovan för att se vad det handlar om.

Gör så här för att ta del av vr-reportagen

Om du inte har vr-glasögon:

1. Ladda ner appen DN.vr gratis för Iphone eller Android. Du måste ha iOS 9.0 eller senare eller Android 5.0 eller senare.

2. Koppla upp din mobil mot ett trådlöst nätverk för att undvika höga surfkostnader.

3. Välj om du vill strömma eller ladda ner en video.

Om du har vr-glasögon som mobiltelefonen placeras i (t ex kartongglasögon, Zeiss One Plus VR eller Samsung Gear VR):

1. Ladda ner appen DN.vr gratis för Iphone eller Android. Du måste ha iOS 9.0 eller senare eller Android 5.0 eller senare.

2. Koppla upp din mobil mot ett trådlöst nätverk för att undvika höga surfkostnader.

3. Välj om du vill strömma eller ladda ner en video.

4. Välj vr-glasögon-läge

5. Lägg in mobilen i vr-glasögonen och starta upplevelsen

Med Oculus Go:

Oculus Go är den senaste modellen av vr-glasögon som Facebook/Oculus lanserat på den svenska marknaden. Till skillnad från tidigare modeller kräver inte Oculus Go uppkoppling via dator utan fungerar trådlöst. Gör så här:

1. Ladda ner appen Oculus gratis för Iphone eller Android

2. Synkronisera din mobiltelefon med din Oculus Go

3. Sök på ”DN.VR” i Oculus Store och köp appen (den är gratis)

4. När du sätter på dig dina Oculus Go hittar du DN-innehållet i menyn framför ögonen. Använd klick-markören för att välja den upplevelse du vill se.

Upptäck alla DN:s vr-reportage här.

Läs mer: Så lever den hemliga överklassen i Nordkorea