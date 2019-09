USA är under hot, säger Trump. Det har Fox news dagligen sagt i 20 års tid.

Fox kvällssändningar – där ett antal profilerade programvärdar reagerar på dagens nyhetshändelser – är kan vara så grova och lustfyllt propagandistiska att det är svårt att sluta titta.

Tv-serien ”The Loudest Voice”, baserad på journalisten Gabriel Shermans reportagebok ”The Loudest Voice in the Room”, skildrar hur Fox News kom att bli ett slags republikansk stats-tv.

Kanalen hittade sin ton och publik efter elfte september 2001. Det heter ibland att terrordåden mot New York enade den amerikanska befolkningen. Alla blev patrioter som slöt upp bakom presidenten. En starkt förenklad bild. Människor reagerade olika på attacken. Och Roger Ailes, Fox News grundare och chef fram juli 2016, visste att exploatera den rädsla och splittring som de störtade tornen kom att utlösa i folkdjupet.

Ailes, uppvuxen i industristaden Warren i rostbältets Ohio, var skicklig på att förpacka fördomar. Att hitta format och vinjetter som bekräftade eller förstärkte en upplevelse av missnöje hos tittarna.

Under många år drev Fox News en kampanj mot något som kanalen kallade ”War on Christmas”, kriget mot julen. I det moderna, mångkulturella USA hävdade Fox news att det kristna julfirandet var hotat. En av dem som flitigt varnade var Gretchen Carlson, under många år programledare för morgonprogrammet Fox & Friends. I sin självbiografi ”Getting Real” från 2015 skriver Carlson att den journalistiska kampanjen för julen var viktig för henne på riktigt: ”Jag kommer inte på någon annan religion vars högtidsdag hanteras som ett skämt”, skriver hon.

Fox News förberedde den amerikanska befolkningen för Donald Trump, som långt innan han blev president tittade och regelbundet medverkade på Fox News som gäst. På många sätt är Trumps presidentskap en förlängning av Roger Ailes tv-geni. Genom antydningar och drastiska utspel bekräftar Trump sina väljares känslor av utanförskap och missnöje. USA är under hot, säger Trump. Vilket Fox News dagligen har påmint om under 20 års tid.

Trump har betalat tillbaka för den ovärderliga hjälp han fått från Fox News. I juni gav Trump sin 61:a intervju till Fox sedan han valdes till president i november 2016. Ingen annan kanal eller tidning har varit i närheten av en sådan tillgång till presidenten. NBC/CNBC, där Trump då förekommit näst mest, hade i juni intervjuat honom sju gånger, enligt tidningen Newsweeks sammanställning.

Roger Ailes dog den 18 maj 2017, då Trump varit president i fyra månader. Men hans livsverk lever vidare. Fox News har aldrig varit så inflytelserik som den är just nu.

Läs mer: Här är människorna bakom Fox News-skandalerna