USA-expert: Boken är det största bakslaget hittills för Trumpadministrationen

Sedan utdrag ur Michael Wolffs bok ”Fire and fury” om Trumps första år som president publicerades i The New York Magazine i förra veckan har den fått stor uppmärksamhet, både i USA och runtom i världen.

Redan innan boken släpptes hotade Trump med att stämma förlaget och författaren om de inte valde att stoppa publiceringen av boken. Hotet om stämning resulteradde dock i att man tidigarelade boksläppet, och sedan dess har den blivit hett villebråd hos amerikanska bokhandlare.

– Det här tycks vara den hetaste boken i USA just nu, och den slits från bokhandelsdiskarna. Trump hjälper inte saken genom att säga att han ska stämma författaren och förlaget, för det är den bästa reklam boken kunnat få, säger Erik Åsard, professor emeritus i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet till DN.

Donald Trump har anklagat författaren för att ha ljugit ihop informationen i boken. Bland annat menar han att en längre intervju, som författaren säger sig ha gjort med presidenten, aldrig har skett.

Trumps administration menar att författarens liberala hållning gjort att han medvetet gått in för att smutskasta presidenten och hans stab. Men själv menar Michael Wolff att han gick in i projektet, där han under långa perioder befann sig i Vita huset, intervjuade Trumps medarbetare och tog del av konversationer, med ett öppet sinne.

– Jag skulle ha varit nöjd med att skriva en bok om det motsatta, hur intressant och potentiellt hoppfull och nyskapande Trump som president var. Jag skulle ha skrivit en positiv Trump-bok. Och jag tänkte att det skulle vara roligt att göra, ett djärvt sätt att se på världen. Men så kom jag in där och tänkte ”Herregud”. Dag efter dag verkade den här snubben bli mer dysfunktionell. Och det var inte ens jag som såg det. Jag lyssnade på människorna runt honom, säger Michael Wolff till Rolling Stone.

Michael Wolff menar att han gick in i bokprojektet med ett öppet sinne. Foto: BEN GABBE

Till tv-kanalen NBC säger han att alla medarbetare i Vita huset har det gemensamt att de ser på Trump som ett barn.

– 100 procent av personerna omkring Trump – rådgivare, familjemedlemmar, varenda en av dem – ifrågasätter hans intelligens och hur lämplig han är för posten, säger han.

Donald Trump själv har, föga förvånande, reagerat starkt mot innehållet i boken. I en serie twitterinlägg har han gett sin syn på det som står om honom, bland annat delarna där hans mentala stabilitet ifrågasätts.

”Genom hela mitt liv har faktiskt mina två största tillgångar varit min mentala stabilitet, och att jag är, typ, väldigt smart. Skurkaktiga (Crooked) Hillary Clinton spelade också de här korten väldigt hårt, och som alla vet, gick hon upp i lågor. Jag gick från VÄLDIGT framgångsrik affärsman till tv-stjärna... till USA:s president (på första försöket). Jag tycker det kvalificerar mig, inte som smart, men som ett geni... och ett väldigt stabilt geni också!" skriver presidenten på Twitter.

Även Michael Wolff, författaren bakom boken, blir påhoppad av Trump.

”Michael Wolff är en total förlorare som hittat på historier för att sälja den här jättetråkiga och lögnaktiga boken. Han använder Slarvige (Sloppy) Steve Bannon, som grät när han fick sparken och bad för sitt jobb. Nu har Sloppy Steve blivit dumpad som en hund av nästan alla. Trist!” skriver presidenten.

Vid en presskonferens på Camp David klagade Trump på att lagarna mot förtal var för svaga i USA, och att hårdare lagstiftning skulle ha kunnat stoppa boken.

– Det finns en sak som Trump är mer engagerad i än något annat, och det är bilden av honom i media. Han är hela tiden upptagen av den. Och här får man en extremt negativ bild av presidenten som dåligt informerad, inkompetent, och enligt författaren ser 100 procent av medarbetarna på honom som ett barn. Det är klart att han blir topp tunnor rasande över detta, säger Erik Åsard, professor emeritus i Nordamerikastudier vid Uppsala Universitet.

Att Trump har hotat att stämma både författaren och förlaget för förtal tyder enligt Erik Åsard på att han är pressad.

– Det är hans sätt att hota motståndare, att han använder stämningar som ett vapen. Han gjorde samma sak under valrörelsen mot kvinnor som anklagade honom för sextrakasserier, men det var bara hot. Det visar hur trängd han är, säger Erik Åsard.

Men det finns all anledning för Trump att bli arg över det som kommer fram i boken. Erik Åsard menar att informationen i boken är det allvarligaste som drabbat Trumps administration opinionsmässigt.

– Man måste se det här som det största bakslaget hittills för Trumpadministrationen, då den ger en kolossalt negativ bild av Trump och av hans organisation i Vita huset. Det kommer ta lång tid att reparera de här opinionsmässiga skadorna, och frågan är om det ens går, säger Erik Åsard.

Erik Åsard, professor emeritus i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet, menar att boken är det största bakslaget hittills för Trumpadministrationen. Foto: Anders Wiklund/TT

I boken målas Trumps administration i Vita huset upp som ett ostyrigt tåg, där Trump sitter längst fram och styr i full fart framåt mot något som till slut måste sluta i en krasch. Erik Åsard säger att han håller med om bilden, frågan är bara hur kraschen kommer att se ut.

– Jag tror inte den kommer att ske i form av att Trump ställs inför riksrätt, men möjligen slutar Rysslandsutredningen med att någon eller några i Vita huset åtalas. Om Trump själv blir så skadad att han avsätts enligt författningen eller väljer att själv avgå återstår att se, säger han.

Några av de passager som skapat mest uppståndelse är intervjuer med Steve Bannon, Trumps tidigare chefsstrateg, som lämnade sin post under sommaren. I boken citerar Wolff Bannon när han säger att presidentsonen Trump Juniors möten med en rysk jurist under sommaren 2016 var ”opatriotiska” och ”landsförräderi”.

– De kommer att knäcka Don Junior som ett ägg i nationell tv, säger han i boken.

Donald Trumps advokater har varnat Steve Bannon för att fälla nedsättande uttalanden om presidenten och hans familj, och anklagat honom för att ha brutit mot ett avtal genom att kalla delar av Trumps administration för statsförrädare i boken.

– Han har inte bara förlorat sitt jobb utan har förlorat sitt förstånd, sade Trump på onsdagen, i en attack mot Bannon.

Bannon, som tidigare var Trump chefsstrateg, menar nu att han står bakom presidenten. Foto: Evan Vucci

Och Bannons uttalanden i boken har fått konsekvenser även för hans nyhetssajt, högerextrema Breitbart News. Rebekah Mercer, som är en av delägarna i Breitbart, har i ett uttalande skrivit att hon inte talat med Bannon på flera månader, och menar att hon även har slutat betala för Bannons säkerhetsvakter, enligt Washington Post.

Uppståndelsen har fått Steve Bannon att ta tillbaka en del av sina påståenden. Han menar i ett uttalande att han inte alls syftat på Donald Trumps son Trump Junior när han talat om ”landsförräderi”, utan i stället på Paul Manafort.

”Mina kommentarer riktade sig mot Paul Manafort, en erfaren professionell person i kampanjen, med kunskap om hur ryssarna arbetar. Han borde ha vetat att de är bedrägliga, sluga och inte våra vänner,” skriver Bannon i uttalandet som publicerats på hans egen nyhetssajt.

Han skriver också att han helhjärtat står bakom presidenten och hans agenda.

”Trump var den enda kandidaten som skulle ha kunnat ta sig an och slagit Clinton-apparaten,” skriver han.

Erik Åsard tror att det faktum att Bannon har tagit tillbaka sina uttalanden kan göra att han släpps in i Trumps krets igen, i alla fall som samtalspartner.

– Det skulle inte förvåna mig om han, trots de hårda orden mellan dem, tas tillbaka. De har nytta av varandra och jag tror att Trump har nytta av Bannon just för att han är en länk till Trumps kärnväljare, de som lockas av hans populistiska antietablissemangsretorik. Nu blev det en väldig backlash när Trump tog avstånd från Bannon, säger han.

Vad händer om splittringen mellan Trump och Bannon fortsätter?

– Om de särar sig ännu mer ställs väljarna inför valet mellan dem, och då blir det väldigt intressant att se vilken av dem de väljer, säger Erik Åsard.