USA försökte döda ytterligare en iransk toppmilitär

Den andra måltavlan, skriver The Washington Post, var Abdul Reza Shahlai, finansiär till och befälhavare i Quds, den iranska specialstyrkan där även Qassem Soleimani ingick. I december förra året erbjöd USA motsvarande drygt 140 miljoner kronor för information om Shahlais finansiella förehavande eller nätverk. Insatsen mot Shahlai, som ska ha utförts via en drönarattack, misslyckades, skriver The Washington Post.

President Trump ska ha godkänt attacken mot Shahlai vid samma tillfälle som han godkände attacken mot Soleimani, men det är inte klarlagt om verkställandet ägde rum samtidigt.

Rebecca Rebarich, talesperson för försvarshögkvarteret Pentagon, bekräftade att man tagit del av uppgiften om en andra drönarattack men ville inte kommentera vidare.

Operationen mot Soleimani har eskalerat en redan spänd situation mellan USA och Iran. I en hämndaktion svarade Iran genom att attackera två militära baser i Irak, som båda huserade amerikanska trupper. På fredagen införde USA nya sanktioner mot Iran.

Beslutet att döda Soleimani har mötts av såväl inhemsk som internationell kritik, delvis för att Trump-administrationen inte kunnat bevisa att Soleimani utgjort ett nära förestående hot mot USA. I ett försök att förmedla den logiska grunden för insatsen mot Soleimani hölls ett möte i senaten, men enligt såväl Demokrater som Republikaner var mötet otillräckligt.

– Det var förmodligen den värsta briefingen jag sett, i alla fall i ett militärt ärende, på de nio år jag tjänstgjort i senaten, sade republikanen Mike Lee.

I en intervju med Fox på fredagen kommenterade den amerikanska presidenten insatsen mot Soleimani, och det hot han påstås ha utgjort mot amerikanska liv.

– Jag kan avslöja att det handlar om fyra ambassader, säger Donald Trump, utan att klargöra vilka specifikt det gäller.

Tidigare på fredagen betonade USA:s utrikesminister Mike Pompeo att insatsen mot Soleimani föregicks av överhängande hot, men gav ingen vidare insikt i vad dessa bestod av.

– Vi hade specifik information och i strömmen av hot ingick attacker mot amerikanska ambassader, sade Pompeo.