”USA har lämnat in ett beslut om att landet lämnar WHO”

USA lämnar formellt Världshälsoorganisationen WHO den 6 juli 2021. Det beskedet gav Vita huset till senaten och FN på tisdagen, rapporterar AFP.

Tarik Jašarević, talesperson på WHO, säger till DN att man tagit emot beslutet:

– Vi har fått rapporter om att USA har lämnat in ett formellt beslut till FN:s generalsekreterare om att landet lämnar WHO den 6 juli 2021. Vi har ingen ytterligare information att lämna just nu.

Det var i maj som Donald Trump sa att USA skulle avbryta sitt samarbete med WHO. Han hävdade att Kina mörkat det nya coronaviruset i utbrottets början och pressat WHO att vilseleda världen. Trump menade också att FN-organet inte genomfört reformer som USA krävt och att det gjort flera misstag som lett till att viruset kunnat spridas. Han hävdade även att Kina har kontroll över WHO.

USA:s ekonomiska bidrag ska i stället gå till ”andra globala insatser för allmän hälsa, som förtjänat det”, sa Trump.

Demokratiska partiets kandidat Joe Biden, som utmanar Trump om presidentposten i valet i november, lovar att riva upp beslutet att lämna WHO om han vinner valet.

”På min första dag som president kommer USA gå med i WHO igen och återskapa vårt ledarskap på världsscenen”, skriver han på Twitter.

I fjol stod USA för omkring 15 procent av WHO:s budget med över 400 miljoner dollar i stöd, enligt TT.

Biståndsminister Peter Eriksson (MP) är väldigt kritisk till USA:s beslut och säger till TT:

– Det är ansvarslöst av Trump och Trumpadministrationen att avveckla och lägga ner samarbetet med WHO. Det är mitt under en pandemi och det är svårt att se att det är någonting annat än en intern del i hans presidentkampanj, för att hitta en syndabock och peka ut WHO som ansvarig för de stora problem som USA är i just nu.

– Pandemin visar mer än någonsin att vi behöver ett internationellt och globalt samarbete i stora och viktiga frågor om vi ska klara det på effektivt sätt.

Eriksson säger även till TT att det är viktigt att utreda organisationens arbete men inte förrän det värsta är över.

– Ser vi globalt så är det inte alls så att det värsta är över utan vi är mitt i pandemin fortfarande.

