USA höjer åldersgränsen för tobak till 21 år

Beslutet är resultatet av en överenskommelse över partigränserna och kommer nu att göra det olagligt att sälja alla former av tobaksprodukter inklusive e-cigarretter och deras påfyllnadsbehållare till den som inte har fyllt 21 år.

Tidigare hade USA samma gräns som Sverige i dag har, nämligen 18 år.

Nitton av USA:s delstater, plus Washington D.C, har redan infört den nya och hårdare gränsen, skriver The Hill.

Enligt statistik från Världshälsoorganisationen WHO dör fler än 8 miljoner människor årligen av tobak varje år. 1,2 miljoner av dessa dör trots att de inte själva röker men utsätts för andras rökande.

Bruket av e-cigarretter har snabbt blivit en politisk fråga i USA sedan 54 dödsfall kopplade till bruket av e-cigarretter, så kallad vejpning, konstaterades under 2019. 2.506 fall där e-rökare fått lungproblem har också rapporterats, enligt amerikanska Centers for disease control and prevention.

Den nya lagen är en följd av ett beslut som skrevs under av USA:s president Donald Trump den 20 december.