USA hukar inför dubbelt oväder

De tropiska stormarna Laura och Marco drar fram genom Mexikansk golfen visar USA:s statliga väderorgan samtidigt som varningar och uppmaning till evakuering utfärdas av bland annat president Donald Trump.

Förstörda gator i Santo Domingo i Dominikanska republiken. Foto: Erika Santelices/AFP

Minst tolv människor har omkommit i Haiti och Dominikanska republiken under det tropiska ovädret Laura. Hus har rasat och över en miljon hushåll har drabbats av strömavbrott.

Marco uppgraderades till orkan tidigt på söndagskvällen, svensk tid, men har under natten till måndag nedgraderats till tropisk storm igen. Experter befarar dock att vädersystemen ska skapa stor förödelse i takt med att de rör sig mot varandra.

Foto: Erika Santelices/AFP

Stormen Marco förväntas dra in på Louisianas kust under måndagen, medan Laura ska öka till orkanstyrka och nå USA under onsdagen. Stormen Laura förväntas först drabba Louisiana där invånare i lågt liggande områden i Lafourche nära New Orleans har beordrats att lämna sina hem.

Texas guvernör Greg Abbot har utfärdat en varning för sammanlagt 23 kommuner i delstaten Louisiana.

– Det oförutsägbara med situationen är att området kommer drabbas av båda stormar inom loppet av 48 timmar, säger den amerikanska meteorologen Benjamin Schott till CNN.

Den tropiska stormen Laura väntas växa samtidigt som den rör sig mot Mexikanska golfen inom de kommande 24 till 36 timmarna. USA:s statliga väderorgan har förutsett att stormen kommer att öka till kategori två eller tre i orkanstyrka under onsdagen – vilket kan medföra bland annat stigande vattennivåer.

Myndigheter är nu oroliga för att Laura och Marco passerar varandra inom en väldigt snäv tidsram.

Om båda vädersystemen skulle uppgraderas till orkanstyrka kan ett fenomen känt som Fujiwhara-effekten uppstå när två oväder interagerar med varandra.

Det innebär att de kommer i omloppsbana kring varandra och farten i en cyklon kan då göra att den andra cyklonen accelererar ytterligare.

