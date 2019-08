USA-kongressledamot vill inte längre åka till Israel

På torsdagen, pressad av USA:s president Donald Trump, satte premiärminister Benjamin Netanyahu stopp för ett planerat Palestinabesök av Tlaib och hennes kongresskollega Ilhan Omar, båda demokrater.

Under förhandlingar mellan Tlaib och det israeliska inrikesdepartementet meddelades i Jerusalem och i Washington på fredagen att Tlaib accepterat de villkor Israel ställt för att släppa in henne i landet. Den palestinska representanthusmedlemmen sades ha lovat att inte propagera för bojkott av Israel under sitt besök.

Ganska snart insåg dock Tlaib, eller hennes rådgivare, att hennes löfte var förödande för hennes renommé som militant kämpe för palestinska rättigheter. Tlaib sade i en kommuniké: ”Att låta mig tystas och behandlas som en brottsling är inte vad min mormor skulle vilja … att besöka henne under sådana förtryckande villkor svär mot allt jag tror på …”. Strax efteråt publicerade inrikesminister Arye Deri det brev han fått av Tlaib där hon uttryckligen lovar böja sig för de villkor israelerna ställt.

Bakom Israels beslut att trots allt släppa in Tlaib anar man oro över den häftiga reaktionen i USA efter beslutet att portförbjuda de bägge radikalerna. Inte bara demokrater har brännmärkt Netanyahus kapitulation för Trumps krav, men också flera republikaner och – alldeles unikt – den pro-israeliska lobbyn AIPAC i Washington, till vardags Netanyahus mest trofasta stödtrupp.

Både Rashida Tlaib och Netanyahu har tvingats till generande reträtter under detta rabalder, medan Trump tagit hem hela vinsten. När Tlaib och Omar beslöt sig för att besöka Palestina – de nämnde inte ordet ”Israel” i sitt pressmeddelande – skapades ett gyllene tillfälle för Trump och hans ambition att utmåla de unga muslimska kongresskvinnorna som det Demokratiska partiets ansikte.

Tlaibs 90-åriga mormor är bosatt i byn Beit Ur al-Fawqa på Västbanken, strax norr om 1967 års gräns. Hennes faders klan al-Harbi är hemmahörig i Jerusalemförorten Beit Hanina. En av hennes släktingar där sade på fredagen till Israels radio:

– Vi känner henne, hon är mot våld och för fred.

Israeliska ledare har många gånger stått emot amerikansk press, inte minst Netanyahu själv under Barack Obamas försök att väcka fredsprocessen till liv. Men Trump är för Netanyahu en dröm som gått i uppfyllelse.

Under sin tid vid makten har han gett Netanyahu allt denne bett om, erkänt Israels rätt till Golanhöjderna, erkänt Jerusalem som dess huvudstad och helt upphört med kritik av ockupationen – utan att begära ett dugg i gengäld.

Hans välvilja har ibland gått längre än israelerna bett om, som då han frös allt bistånd till palestinierna, med resultatet att säkerhetsstyrkor som bekämpar islamistisk terror och bidrar till Israels säkerhet tvingats begränsa sin verksamhet.