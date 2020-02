USA: ”Oligark hjälpte Putin dölja sin förmögenhet”

Vladimir Putins årslön är relativt blygsamma 1,3 miljoner kronor. Han äger två rysktillverkade bilar och ett släp, samt två lägenheter – den ena på 77 kvadratmeter och den andra på 153,7.

Detta är de officiella siffror som publiceras på Kremls hemsida.

I själva verket tros Putin vara en mycket förmögen man. Den brittisk-amerikanske finansmannen William Browder – en av Putins värsta fiender – har hävdat att han är världens rikaste man med tillgångar på 200 miljarder dollar. Andra har kommit med uppskattningar mellan 40 och 70 miljarder, och hävdat att han i hemlighet äger stora andelar i gasföretagen Gunvor och Gazprom.

Men konkreta bevis har aldrig publicerats. En vanlig uppfattning bland dem som försökt uppskatta presidentens förmögenhet är att han isolerar sig från direkt ägande och i stället använder ombud som äger tillgångar åt honom.

Miljardären Oleg Deripaska är en vän till Vladimir Putin – och anklagas nu av USA för att ha tvättat presidentens personliga förmögenhet. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP

Det brev från Office of foreign asset control (OFAC) – en avdelning inom USA:s finansdepartement – som Financial Times hänvisar till antyder just ett sådant upplägg.

I brevet, som är adresserat till Deripaskas advokat, anklagas denne i praktiken för att ha skött Putins personliga affärer. Men OFAC nämner bara icke hemligstämplade uppgifter och samtliga påståenden förses med brasklappen ”enligt rapporter”.

Anklagelserna är dock allvarliga.

Deripaska påstås bland annat ha ställt in en börsintroduktion av bilföretaget Gaz 2017 ”för att dölja president Putins penningtvätt genom företaget”. I en annan punkt hävdas att ”Deripaskas affärsverksamhet enligt rapporter användes, vid minst ett tillfälle, som täckmantel för att underlätta överföring av pengar för dåvarande premiärminister Putin”.

Oleg Deripaska, som är en av Rysslands rikaste affärsmän med en förmögenhet på 3,3 miljarder dollar, anses stå Putin nära.

Han finns sedan 2018 på USA:s sanktionslista, vilket innebär att han inte får visum till USA och att hans tillgångar i landet är frysta. I motiveringen hette det att Deripaska har ”hotat affärsrivaler till livet, avlyssnat en myndighetsperson illegalt och deltagit i utpressning”.

Det är i detta sammanhang brevet till Deripaskas advokat dyker upp. Han har gått till domstol i USA för att tvinga finansdepartementet att precisera de anklagelser som ligger till grund för svartlistningen – och det brev Financial Times har fått tillgång till är departementets svar.

Själv tillbakavisar oligarken alla anklagelser.

– Detta är obekräftade påståenden. Det är nonsens, säger han till tidningen och tillägger att om anklagelserna fördes fram inför en domstol i London skulle domaren säga ”försvinn!”

När det gäller penningtvätten som Deripaska ska ha gjort för Putins räkning kommenterar presidentens presstalesman Dmitrij Peskov:

– Det är inte sant. Så enkelt är det.

Om den amerikanska sidan inte kan visa upp fler detaljer offentligt lär brevets påståenden förbli obevisade.

Men uppgifterna kommer i ett känsligt skede, just som Putin ser om sitt hus inför ”pensioneringen” från Kreml 2024.

I planeringen ingår en rad ändringar i Rysslands konstitution, som många ser som skräddarsydda för att bevara Putins inflytande efter hans avgång. I veckan kom också ett förslag om att alla ryska expresidenter ska bli senatorer på livstid och därmed ha åtalsimmunitet.

Säkerligen har Putin också en plan för hur han ska bevara sin förmögenhet.

