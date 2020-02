USA spårar papperslösa genom deras mobiler

Platsdatan kommer från Virginiabaserade Venntel. Företaget har i sin tur köpt uppgifterna från marknadsföringsbolag som sitter på data från miljontals mobiltelefoner, enligt kontraktsuppgifter och personer med insyn.

Informationen hämtas från vanliga mobilappar som spel, väder och e-handel – där användarna har gett appen tillstånd att använda telefonens position.

Myndigheter som sorterar under departementet för inrikes säkerhet, Homeland Security, uppges utnyttja uppgifterna för att hitta papperslösa migranter och andra som kan tänkas ta sig in i landet utan tillstånd samt för att lokalisera tunnlar under gränsen till Mexiko.

Immigrations- och tullmyndigheten ICE ska ha identifierat migranter som senare gripits. Tull- och gränsbevakningen CBP tittar efter mobilaktivitet på ovanliga platser, som ödsliga delar av öknen vid den mexikanska gränsen.

Homeland Security började köpa platsdata 2017, enligt federala kontrakt som Wall Street Journal tagit del av.

Året därpå köpte ICE licenser från Venntel värda motsvarande 1,8 miljoner kronor och i september 2019 spenderade CBP cirka 10.6 miljoner kronor för tre olika typer av mjukvara, bland annat Venntels platsdata.

Förfarandet är till synes helt lagligt eftersom regeringen har köpt informationen på samma sätt som ett privat bolag kan göra.

Department of Homeland Security bekräftar att myndigheten köper data, men vill inte gå in på detaljer om hur de använder informationen. CBP uppger att de bara använder sig av en liten del av platsdatan och att den är anonymiserad för att skydda amerikaners privatliv. En talesperson för ICE uppger att de ”normalt sett” inte använder informationen för rutinmässiga deportationer.

Venntel vill inte kommentera uppgifterna.

