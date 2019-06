USA straffar tre länder för att deras invånare flyr

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Enligt uppgifter till nyhetsbyrån Reuters kommer motsvarande 3,3 miljarder kronor som under 2018 beviljats i bistånd till de tre länderna att styras om till andra projekt. Dessutom drar den amerikanska administrationen in ytterligare 1,6 miljarder kronor som beviljats under 2017.

Tidigare har USA hotat Mexiko med tullar för att tvinga landet att stoppa flyktingströmmen från söder mot gränsen till USA. USA har också velat få Mexiko att bli ett så kallat säkert tredje land och därmed ta ansvar för de asylsökande som får avslag i USA.

Strömmen av flyktingar har sitt ursprung i El Salvador, Guatemala och Honduras, tre länder som plågas av fattigdom och våld.

Genom att dra in närmare 5 miljarder i biståndspengar sätter USA nu tryck på dem att hindra sina invånare att fly från sina hemländer.