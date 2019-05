USA varnar sina handelsfartyg för iranskt anfall

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Det är den amerikanska civila sjöfartsmyndigheten, Marad, som varnar för att Iran kan se amerikanska handelsfartyg som mål. Enligt Marad har det rått ett förhöjt säkerhetsläge i området sedan i början av maj, skriver nyhetsbyrån Reuters.

Iran har bland annat hotat med att stänga det hårt trafikerade Hormuzsundet där omkring en tredjedel av världens råoljetransporter går.

Upptrappningen har ägt rum sedan USA för ett år sedan lämnat kärnavtalet med Iran från 2015 och därefter skärpt sanktionerna mot landet och bland annat gjort det svårt för Iran att sälja olja till vissa länder som tidigare varit undantagna från förbudet.

Under den senaste veckan skickade USA hangarfartyg, och snart också tunga bombplan, till området. De amerikanska fartygen arbetar nu under förhöjd beredskap och med uppgift att skydda just handelsfartygen.

”Iran eller dess ombud kan komma att svara genom att anfalla handelsfartyg, inklusive oljetankrar, eller amerikanska militära fartyg i Röda havet, Bab-el-Mandeb-sundet eller Persiska viken”, skriver Madar enligt nyhetsbyrån.

USA har hänvisat till underrättelseuppgifter som sägs tyda på att Iran gör sig berett på att slå till offensivt mot USA. Iran har avfärdat uppgifterna som tagna ur luften.

Redan på torsdagen blev det allt tydligare att den redan stora sprickan mellan de två länderna var på väg att öka ytterligare. Då anklagade Irans FN-ambassadör Majid Takht Ravanchi i en intervju med amerikanska MSNBC USA för att vara opålitligt och avvisade alla tankar på att mötas vid förhandlingsbordet.