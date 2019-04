USA:s ambassadör: Fler attacker planeras i Sri Lanka

USA tror att flera personer med koppling till de islamistiska grupperingar som tros ligga bakom påskdåden är på fri fot.

– Vi har stor anledning att tro att gruppen fortfarande är aktiv, säger ambassadören Alaina Teplits i en intervju med Reuters på tisdagen.

Hon säger också att hon tror att det pågår en ”aktiv planering” för att utföra nya attentat.

Ett FBI-team bistår Sri Lanka i utredningen av attackerna. USA:s ambassadör vill inte ge närmare detaljer kring det.

– Det har gjorts stora framsteg för att gripa de som ligger bakom attackerna. Men jag tror inte att den här historien är över än, säger Alaina Teplits.

Myndigheterna misstänker att två lokala islamistiska organisationer utförde de samordnade sprängningarna, med hjälp utifrån från ett internationellt nätverk.

Sri Lanka har höjt säkerheten och gripit tiotals misstänkta i olika räder sedan terrordådet på påskdagen då 253 människor dog. Under måndagen infördes ett förbud mot all slags ansiktsmaskering som kan dölja en persons identitet.

Samtidigt hävdes förbudet kring sociala medier som Facebook, WhatsApp och Viber på tisdagen. Landets kardinal uppgav också att högmässorna nästa söndag kommer att kunna genomföras, rapporterar AFP. Tidigare har kyrkor varit stängda på grund av risken för nya attentat.

Terrorgruppen IS har tagit på sig attackerna. Under måndagen framträdde IS-ledaren Abu Bakr al-Bagdadi i en video för första gången sedan juli 2014. I videon hyllar al-Bagdadi självmordsattackerna i Sri Lanka och lovar att IS ska hämnas de senaste förlusterna i Syrien. Al-Baghdadi kallar dåden i Sri Lanka för en ”hämnd för sina bröder i Baghouz”.