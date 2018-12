USA:s militär önskar Gott nytt år med en jättebomb

Det är US Strategic Command som i ett inlägg på Twitter gläds med de tusentals som väntar in tolvslaget på Times Sqaure på Manhattan i New York.

Traditionsenligt rör sig en stor kula nedåt längs en stång för att när den når botten förkunna att ett nytt år har börjat.

”Times Square ringer traditionsenligt in det nya året genom att släppa en stor boll... om det någonsin skulle behövas så är vi beredda att släppa något mycket, mycket större”, skriver försvarsgrenen på Twitter under måndagskvällen.

På en video som publiceras i inlägget får en tittare följa en B2-bombare med skyltar som ”Stealth”, ”Ready”och ”Lethal” – dödlig.

Det hela slutar med en stor explosion.

https://twitter.com/US_Stratcom/status/1079817089802743808