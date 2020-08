Posten i USA varnar – myndigheten hinner inte hantera röster

USA-valet 2020

USA är ett av de länder som drabbats allra hårdast av coronaviruset och på grund av risken för smittspridning väntas nära hälften av amerikanska väljare att delta i kommande presidentval via poströstning.

I ett brev som återges av bland annat New York Times varnar nu det amerikanska postverket, USPS, för en överhängande risk att många av de valsedlar som skickas in via post inte kommer att hinna registreras.

Det är framför allt diskrepansen mellan vissa delstaters särskilda riktlinjer för poströstning, och den tid som postverket behöver för att ta emot och behandla breven, som ställer till det. Vissa delstater tillåter att en väljare begär ut en valsedel med bara en veckas varsel före valet. Det innebär att postverket inte har nog tid att skriva ut valsedeln, skicka den till väljaren, få den återskickad och sedan registrerad, heter det i brevet.

Minst 15 dagars varsel, menar USPS, skulle behövas för att behandla och registrera rösterna.

Donald Trump, som enligt Reuters ligger efter Joe Biden i flera opinionsundersökningar inför valet, har hittills varit starkt kritisk till poströstning som metod. Enligt Trump möjliggör poströstning fusk i stor skala, utan att ha lagt fram vidare underlag för påståendet. Enligt bland annat Joe Biden är attackerna mot poströstningen ett knep att påverka utgången i valet. Tidigare president Barack Obama menar att Trump aktivt försöker hindra postverkets arbete.

Postverkets generaldirektör Louis DeJoy, som är en av Trumpkampanjens stora bidragsgivare, har enligt New York Times varit drivande i nedskärningar på postverket, vilka inkluderar minskad transport och utrustning för rösträkning. Enligt DeJoy själv är ambitionen att modernisera myndigheten.

Demokraterna kräver nu att staten stöttar postverket inför valet och enligt talman Nancy Pelosi rör det sig om 25 miljarder dollar. På grund av inställningen till poströstning som metod har Donald Trump hittills varit tveksam till att ställa sig bakom bidragen till postverket.

Under en presskonferens på fredagen öppnade presidenten för det, med förbehållet att Demokraterna gör eftergifter i utbyte, rapporterar The Hill.