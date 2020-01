Utelämnat skiljetecken får språkintresserade britter att gå i taket

Det var naturligtvis lätt att förutse att den brittiska regeringens ”brexitmynt” skulle bli kontroversiellt. Runt en miljon 50 pence-mynt har producerats för att markera Storbritanniens historiska skilsmässa från EU. Brexitörerna tycker att de är viktiga. Folk som är mot brexit tycker generellt att de är fåniga. Det har dessutom varit otaliga turer runt mynten.

Det började med att Philip Hammond som var finansminister under Theresa May beställde dem. Tanken var att mynten skulle komma ut den 29 mars 2019. Detta var ju datumet när Storbritannien skulle lämna EU. Men eftersom Storbritannien som bekant inte lyckades lämna EU fick mynten smältas ner. Det var ju fel datum på dem.

Framåt hösten beställde Storbritanniens nya finansminister Sajid Javid en ny omgång: denna gång med datumet 31 oktober 2019. Boris Johnson svor ju på att brexit skulle inträffa då, men så blev det som bekant inte heller. Än en gång fick mynten smältas ner.

Nu har de äntligen kommit ut och denna gång är datumet korrekt: 31:a januari 2020. Däremot hävdar många att grammatiken är fel.

”Peace, prosperity and frienship with all nations” står det på mynten, alltså ”fred, välstånd och vänskap med alla nationer”. Detta fick bland andra författaren Philip Pullman att rasa. Han menar att det ska stå ”Peace, prosperity” följt av ett kommatecken innan ”and friendship with all nations”. Alltså ett så kallat Oxford-komma.

Vi använder dem inte på svenska. Men på engelska kan man ibland behöva ett andra kommatecken när man räknar upp tre olika saker. Om du till exempel skriver ”I had eggs, toast and orangejuice” låter det som att du åt ägg med rostat bröd som du sedan hällde apelsinjuice på. Vilket ju inte är så gott. Därför ska du skriva ”I had eggs, toast, and orangejuice”. Då förstår folk vad du åt till frukost.

En del britter tycker att Oxfordkommat är väldigt viktigt. Det är vad som ”skiljer oss från djuren” har det ibland hetat. Stig Abell som är redaktör för Times Literary Supplement hävdar att det uteblivna kommatecknet på brexitmyntet ”nästan tar livet av honom”.

Det må så vara. Men ska det verkligen vara ett kommatecken på myntet? Det är faktiskt ganska oklart. De grammatiska principerna tolkas olika. En del brittiska tidningar har alltid kommatecken när de räknar upp tre saker. Andra sätter bara dit dem om meningen annars blir obegriplig. Och det är meningen på brexitmyntet faktiskt inte. Trots att den alltså bara har ett kommatecken.

Synen på Oxfordkommat delar med andra ord Storbritannien.

Precis som brexit.