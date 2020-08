Utredning inledd efter polisskjutning i Wisconsin

Wisconsins justitieminister Josh Kaul namngav under en presskonferens på onsdagen polisen som ska ha avlossat de sju skotten. Jacob Blake, mannen som blev skjuten i staden Kenosha under söndagen, är vid medvetande men uppges vara förlamad efter händelsen.

Skjutningen ägde rum klockan 17.11 lokal tid efter att en kvinna kontaktat polisen om att hennes pojkvän ska ha befunnit sig vid en fastighet ”trots att han inte ska vara det”, rapporterar CNN.

När polis sedan anlände ska man ha försökt gripa Jacob Blake. Det är ännu oklart om kvinnan syftade på Jacob Blake när hon talade om sin pojkvän. När Blake lutade sig in i sin bil tog en polis tag i i honom och sköt sju skott i hans rygg. Enligt polis ska man senare ha hittat en kniv i Jacob Blakes bil, men enligt Milwaukee Journal Sentinel ville inte Josh Kaul specificera om polis ska ha känt till det när skotten avlossades.

Händelsen, som fångades på film, har väckt stor uppmärksamhet i USA. Wisconsin och Kenosha har under dagarna efter händelsen varit föremål för massiva demonstrationer och kravaller, där två personer sköts till döds under tisdagsnatten. En 17-åring har gripits misstänkt för mord. Undantagstillstånd utlystes i Wisconsin under tisdagen som en följd av demonstrationerna.

Även i staden Minneapolis sker oroligheter efter att en mordmisstänkt man tagit livet av sig när polis försökte gripa honom, och Minnesotas guvernör utlyste ett undantagstillstånd för Minneapolis under onsdagen. Anledningen till oron är enligt Star Tribune felaktiga rykten som gjorde gällande att polis ska ha skjutit mannen. Det var i Minneapolis George Floyd avled i samband med ett polisingripande i maj, vilket var katalysatorn för de protester som ägt rum i USA under sommaren.

Utredningen om polisskjutningen kommer att ledas av FBI, USA:s federala polismyndighet, i samarbete med lokala myndigheter.

