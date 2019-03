Utredningarna mot Trump som tar vid när Mueller är klar

Det största hotet mot Donald Trump behöver inte komma från Robert Mueller, utan från en rad omfattande parallella utredningar av Trumps affärsverksamhet, som nu pågår i delstaterna New York och New Jersey. Där utreder rättsväsendet just nu bland annat om Donald Trumps personliga inblandning i utbetalningarna till porrskådisen Stormy Daniels gör honom skyldig till ett brott. De utreder även en rad misstänkta bedrägerier när det gäller finansieringen av Trumps installationsceremoni som president 2017. Utöver det pågår även en rad andra utredningar, om att Trump och hans nära medarbetare kan ha ägnat sig åt pengatvätt, olagligt användande av kampanjresurser, oegentligheter kring Trumps stiftelse och kontroverserna kring svärsonen Jared Kushners säkerhetsstatus i Vita Huset.

I delstaten New Jersey pågår samtidigt en utredning om Trumps företag brutit mot lagen då de anställde papperslösa arbetare på Trumps golfbanor.

I februari inledde delstaten New York ytterligare en utredning om försäkringsbedrägeri i Trumps företag, efter att kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez förhör av Michael Cohen verkade avslöjade nya detaljer om detta. Gemensamt för dessa utredningar är att Trump inte kan göra mycket för att stoppa dem.

Demokraterna i representanthusets justitieutskott har dessutom påbörjat en massiv utredning av Trumps politiska och ekonomiska verksamhet, där de krävt dokument och vittnesmål från 81 personer, myndigheter, företag och institutioner. Demokraterna har bland annat krävt dokument och vittnesmål från Donald Trumps son Donald Trump Junior, från Allen Weissberg, finanschef för Trumps företag, den biträdande säkerhetsrådgivaren KT McFarland och Trumps tidigare kommunikationschef Hope Hicks.

Demokraten Jerry Nadler, som är ordförande i representanthusets justitieutskott, förklarade att målet är att ”utreda maktmissbruk, korruption och försök att hindra rättvisans gång”. Även om mycket av utredningen kretsar kring de kontakter med Ryssland som Trump-kampanjen hade under valkampanjen 2016 så tyder utredningens massiva omfattning på att demokraterna även kommer att leta efter andra brott som kan ha ägt rum i Trumps företag. Målet är, enligt Nadler, inte bara att hitta eventuella brott som ägt rum i Trumps stab, utan även att försöka sätta stopp för det som demokraterna ser som en pågående våg av korruption och etiska övertramp i Trumps regering.

Mycket tyder därmed på att utredningarna mot Trump kommer att fortsätta många månader, och sannolikt flera år, efter att Mueller är färdig.

