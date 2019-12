”Utrotningskampanjen” mot föräldralösa barn i Rumänien – 30 år senare kan ansvariga åtalas

Bilderna som kablades ut på juldagen 1989 kom för många att markera slutpunkten efter några av de mest dramatiska månaderna i Europas moderna historia.

En efter en hade östblockets diktaturer fallit. Men Nicolae och Elena Ceausescu, Rumäniens härskarpar, satt kvar. Så sent som den 21 december höll Nicolae Ceausescu ett tv-sänt tal inför en folkmassa i Bukarest, helt ovetande om att vinden hade vänt. Dagen efter flydde han och hustrun i helikopter.

På juldagen avrättades de av en arkebuseringspatrull efter en summarisk rättegång.

Nicolae Ceausescu och hustrun Elena under rättegången. Foto: AFP

Men hur brutala bilderna på det döda härskarparet än var så chockerade de omvärlden mindre än de som följde inom kort. Det var bilder på utmärglade, smutsiga barn med rakade huvuden, vissa av dem kedjade vid sina sängar.

Ungefär samtidigt visade andra bilder den lyx som paret Ceausescu hade beviljat sig själva: badrum med detaljer i äkta guld, svindyra persiska mattor och exklusiva bilar.

Barnhemmen var den mörkaste delen av arvet från 24 år av personlig diktatur, en direkt följd av Ceausescus plan för att öka Rumäniens befolkning.

En av hans första åtgärder som partiets generalsekreterare 1966 var det ökända Dekret 770. Det innebar att aborter förbjöds i de allra flesta fall, samtidigt som preventivmedel togs bort från handeln.

Under en kort period ökade barnafödandet kraftigt. Men på sikt ledde systemet till att ett stort antal oönskade barn hamnade på statliga barnhem – vid tiden för diktaturens fall 1989 beräknas 170.000 barn ha levt i institutionerna.

Förhållandena på barnhemmen var en hemlighet i Ceausescus Rumänien. Men när censuren lyftes fick alla se hur illa det var ställt.

Barnen var undernärda, hade inte tillräckligt med kläder, utsattes för kroppsstraff och dukade ofta under i vanliga sjukdomar.

En gudstjänst den 21 december 2019 i Bukarest till minne av dödsoffren som krävdes under den rumänska revolutionen 1989. Foto: Daniel Mihailescu/AFP

Institutet för utredning av kommunismens brott i Bukarest, IICCMER, beräknar att mellan 15.000 och 20.000 av barnen på hemmen dog i onödan, alltså av sjukdomar eller misshandel som hade kunnat undvikas.

Florin Soare, en av institutets utredare, säger så här till The Guardian:

– Det finns inget dokument som bevisar det, men det står klart att det handlade om en utrotningskampanj.

Särskilt omänskliga var förhållandena för funktionshindrade barn som hamnade på barnhem för ”obotliga”. Där var dödligheten extra hög, och någon behandling existerade inte.

Florin Soare har samlat vittnesmål om barnhemmen i flera år. Han berättar om barn som stängdes in i burar, om barn som åts upp av råttor, om barn nedsmetade i sin egen avföring.

Hundratusentals vuxna rumäner, i Rumänien och utomlands, är överlevare från barnhemmen. Ändå är systemet något som sällan debatteras i offentligheten. Många vill glömma denna mörka sida av landets historia.

Ett problem är att PSD, det socialdemokratiska partiet som styrde Rumänien tills för några månader sedan, är en arvtagare till Ceausescus kommunistparti.

Nicolae Ceausescu i parlamentet innan kommunismens fall 1989. Foto: Gerard Fouiet/AFP

Och samtidigt som en rättegång nyligen startade mot ansvariga för dödsskjutningar av uppemot 1.000 demonstranter i december 1989 har ännu ingen ställts till svars för övergreppen på barnhemmen. Men det kan vara på väg att rättas till nu.

Institutet IICCMER har dokumenterat 771 dödsfall från 1980-talets sista år i bara fyra av de statliga barnhemmen och lämnat in stämningsansökningar mot ansvariga på olika nivåer. Utredningarna lämnades in redan 2017, men åklagare tros nu vara redo att väcka åtal under 2020.

Men inte alla som arbetade inom barnhemssystemet verkar känna ånger i dag. The Guardian citerar en tidigare anställd på hög nivå som har uttalat sig i en rumänsk tidning i år om barnhemmen för ”obotliga”. Han anser att det var onödigt att ha specialistläkare på institutionerna:

– Varför slösa en specialists tid på någon som inte går att bota? Det finns galna, obotliga barn överallt, säger han.

– De förstör allt, och vi gjorde ett jättejobb med att byta deras kläder och lakan. De bara klädde av sig och stod där, nakna som apor.