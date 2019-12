Utsläppen av koldioxid fortsätter att öka i år

Fakta. Rapporten

Huvudpunkter ur rapporten för 2019:

Halten av koldioxid i atmosfären är på väg att nå 410 miljondelar (ppm) under 2019. Det är 47 procent över nivån under förindustriell tid.

Kinas utsläppt beräknas öka med cirka 2,6 procent, Kina står för hälften, 50 procent, av den globala kolanvändningen.

USA:s utsläpp beräknas minska med 1,7 procent när billig gas, och till mindre del, vind- och solkraft, fortsätter att ersätta kol. Användningen av kol förväntas minska med 10,5 procent.

Indiens utsläpp beräknas öka 1,8 procent. Indiens ekonomi har saktat in kraftigt under 2019 vilket har påverkat användning v kol och olja samt cementproduktionen.

EU:s utsläpp beräknad minska med 1,7 procent, kolanvändningen väntas minska med 10 procent.

Övriga världen. Utsläppen väntas öka 0,5 procent.

Global carbon project är ett internationellt forskningsprojekt inom forskningsnätverket Future earth.

Rapporten Global carbon budget gjordes av 76 forskare från 57 forskningsinstitut i 15 länder. Årets rapport är den fjortonde i ordningen.

De globala koldixoidutsläppen ökade med mer än 3 procent per år under 2000-talet men ökningen saktade in 2010 och mellan 2014 - 2016 låg de på ungefär samma nivå med bara en liten ökning. Men sedan ökade utsläppen 2017 med 1,6 procent och sedan ännu kraftigare 2018, 2,1 procent. Utsläppen under 2019 ligger mer än 60 procent högre än 1990 då den första IPCC-rapporten publicerades.

Källa: Global carbon budget