Vaccinexpert: Jag tvingades bort efter att ha ifrågasatt malariamedicin

Doktor Bright har omplacerats till en mindre prestigefull tjänst på det nationella hälsoinstitutet. Anledningen är att Bright vägrade använda myndighetens resurser till malariamedicin, säger läkaren själv.

Donald Trump har gång på gång framhållit malariamedicin som ett möjligt läkemedel mot coronaviruset. ”Pröva det”, har Trump uppmanat det amerikanska folket under presskonferenser och på Twitter.

Men inga studier har lyckats bevisa att malariamedicin faktiskt biter på det nya coronaviruset. Tvärtom antyder flera mindre studier att malariamedicin kan äventyra coronapatienters hälsa ytterligare.

Trots detta säger Bright att han fick påtryckningar ovanifrån att avsätta tid och pengar till malariamedicin. När han vägrade använda skattemedel till medicin som riskerar att förvärra sjukdomsförloppet fick han gå. ”Politik och vänskapskorruption” hämmar den amerikanska statens insatser mot coronaviruset, skriver Bright i skarpt uttalande skickat från hans advokatbyrå.

Trump avfärdar inte att Bright fick sparken från sin tjänst som vaccinchef efter att ha ställt sig kritisk till malariamedicinen.

– Kanske, kanske inte, säger presidenten.

Bright är inte ensam om att ha råkat illa ut efter att ha trotsat Trumpregeringens ovetenskapliga prioriteringar. Hela det amerikanska smittskyddsinstitutet, Centers for disease dontrol and prevention (CDC), har kommit att spela en sekundär roll under den amerikanska coronakrisen, som skördat över 40.000 dödsoffer.

Centret höll sin senaste presskonferens den 9 mars. I stället har Vita huset iscensatt signa egna presskonferenser, där Trump själv spelar en dominant huvudroll. Enligt Washington Post har Trump pratat under 63 procent av tiden som presskonferenserna pågått. Medan Anthony Fauci, den vetenskapliga experten i Vita husets specialstyrka mot coronaviruset, endast har talat under fem procent av tiden. Mediekritiker uppmanar tv-kanaler att sluta direktsända presskonferenserna eftersom presidenten sprider desinformation.

Enskilda vetenskapliga experter som markerar mot presidenten marginaliseras eller förflyttas. Utöver Rick Bright har Nancy Messonnier tvingats lämna sin tjänst. Messonnier var chef för det nationella centret för immunitet och luftvägssjukdomar. Hennes brott var att hon allt för tidigt förklarade att coronaviruset riskerade att utlösa sjukdomar och kräva stora omställningar i amerikanskt samhällsliv.

