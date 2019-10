Vad händer på marken i Syrien när Trump twittrar?

19 OKTOBER. Framme i flyktinglägret.

Det är mörkt när de 23 vita bussarna anländer till flyktinglägret Bardarash. Lägret ligger i irakiska Kurdistan, ett par timmars resa från gränsen till Syrien. Det har stått oanvänt i flera år, men fylls nu av tusentals syriska kurder.

Yohanna Mohammed Ali Tammo med dottern Aileen, 4, utanför deras tillfälliga tälthem i flyktinglägret Bardarash. Foto: Paul Hansen

Två män kommer springande och känner igen ett litet ansikte som sticker ut genom ett fönster på den första bussen i karavanen. Det är en pojke, kanske åtta år gammal och han ler glädjestrålande mot männen.

– Vi är med allihop! Hela familjen är med, ropar han medan männen letar i fönstren efter alla sina familjemedlemmar.

Fyraåriga Aileen håller hårt i sin mamma Yohanna Mohammed Ali Tammos ben. De står i kö till registreringen, de ska lämna sina namn och personuppgifter för att få ett mål varm mat och ett tält. Det är svårt för Yohanna Mohammed Ali Tammo att röra sig när Aileen krampaktigt klamrar sig fast. Hon säger först åt flickan irriterat, men verkar ångra sig direkt. Klappar dottern på huvudet och låter henne hållas.

I varenda en av de 23 bussarna som anländer till Bardarash sent på lördagskvällen finns små barn. Foto: Paul Hansen

7 OKTOBER. Beskedet kurderna fruktat.

Efter ett telefonsamtal mellan USA:s president Donald Trump och Turkiets president Recep Tayyip Erdogan meddelar USA att landet kommer att flytta amerikanska soldater från gränsområdet mot Turkiet i nordöstra Syrien. Det är ett oväntat, men av kurder fruktat, besked. USA har varit deras allierade i kriget mot IS och deras garant för att Turkiet inte ska anfalla.

”Turkiet kommer inom kort att genomföra sin sedan länge planerade manöver i norra Syrien. USA:s väpnade styrkor kommer inte att stödja eller vara inblandade i manövern”, skriver Vita huset.

”Som jag har slagit fast tidigare: om Turkiet gör något som jag, i min stora och oöverträffade visdom, anser vara över gränsen, så kommer jag fullkomligt förstöra och utplåna Turkiets ekonomi (jag har gjort det förr!)”, twittrar USA:s president Donald Trump.

Staden Serêkaniyê, på arabiska Ras al-Ayn, ligger precis på gränsen till Turkiet. Yohanna Mohammed Ali Tammo har bott här i hela sitt liv. Här träffade hon sin make, Dris Tammo. Här fick de dottern Aileen.

Ett par år in i det syriska inbördeskriget, som bröt ut 2011, erövrades staden av de kurdledda YPG-styrkorna. De körde först ut terrororganisationen IS och sedan den syriska regimen, därefter har det varit lugnt i staden. Yohanna och Dris har precis känt sig trygga nog för att våga bygga ett efterlängtat nytt hus.

9 OKTOBER. Trump twittrar. Turkiet anfaller. Yohanna flyr.

Turkiet går in i Syrien.

”Du vill inte vara ansvarig för slakten av tusentals människor. Var inte en tuffing. Var inte en idiot”, skriver USA:s president Donald Trump i ett brev till sin turkiska motsvarighet Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan meddelar senare att han slängde brevet direkt i papperskorgen.

I lägret Bajed Kandala bor runt 11.500 yazidiska flyktingar. Foto: Paul Hansen

Han beordrar i stället turkiska militärstyrkor att tillsammans med den syriska nationella armén starta operation Fredens källa. Den riktar sig mot PKK, en militant grupp som är terrorstämplad av bland annat EU, och mot Islamiska staten, men också mot kurdledda YPG, allierade med USA.

”Vårt mål är att utplåna den terrorkorridor som försöker etablera sig på vår södra gräns, och att skapa fred i regionen”, twittrar Turkiets president Recep Erdogan den 9 oktober.

”De idiotiska, ändlösa krigen är, för vår del, SLUT”, twittrar USA:s president Donald Trump samma dag.

Yohanna Mohammed Ali Tammo ser de turkiska trupperna rulla in, hon hör flygangrepp. Hon ser att grannarna flyr och förstår att även hennes familj måste ge sig av från Serêkaniyê. Familjen sätter sig i bilen och beger sig till staden al-Hassaka, där de får bo i en väns hus.

Al-Hassaka ligger någon timmes resa inåt landet. Här är läget bättre när familjen kommer fram.

Men det är ett lugn som inte ska bestå.

I lägret Bardarash samlas tusentals kurder på flykt. Runt en fjärdedel av alla som kommit hit är barn. Foto: Paul Hansen

14 OKTOBER. Svenska läkaren mot strömmen – in i krigszonen.

”Vem som än vill assistera Syrien i att försvara kurderna går bra för min del, oavsett om det är Ryssland, Kina eller Napoleon Bonaparte. Jag hoppas att det går bra för dem allihop, vi är 7000 mil bort!” twittrar USA:s president Donald Trump den 14 oktober.

Hundratusentals människor är på flykt. Samtidigt förbereder den svenska läkaren Nemam Ghafouri sin resa i motsatt riktning, från irakiska Kurdistan till norra Syrien. Tidigt på morgonen den 15 oktober åker hon mot strömmen, över gränsen, in i stridszonen.

Hon har packat bilen full med två ton mediciner, bandage, blöjor och mjölkersättning. Dessutom har hon med sig nybakt bröd till soldaterna i alla checkpoints hon måste ta sig igenom. Precis som när DN:s Niklas Orrenius och Lotta Härdelin träffade henne i våras sitter den röda sjalen som en stadig färgklick över hennes hår.

Den svenska läkaren Nemam Ghafouri tittar till en pojke som har blivit knuffad under lek och slagit sig på armen. Foto: Paul Hansen

Nästan alla barn är helt traumatiserade

Andra hjälporganisationer är på plats och har placerat ut flyktingar i 40 olika skolor. Nemam Ghafouri åker i stället till husruiner där hon får höra att det bor familjer. Hon delar ut ett litet ekonomiskt bidrag och en förpackning med nödhjälp.

– En del har inte ens madrasser. Nästan alla barn är helt traumatiserade, säger hon.

I en bombat hus ligger en liten flicka i röda kläder och stirrar in i väggen utan att verka se något. Hennes släktingar försöker prata med henne, Nemam Ghafouri försöker få kontakt, men flickan bara stirrar tomt. Hon vill bara prata med sin pappa. Och hennes pappa står ingenstans att finna.

Sjukhusen i städerna Qamishlo, al-Hassaka och Tal Tamer får också besök av Nemam Ghafouri. Hon filmar brännskadade soldater i den sistnämnda staden. En ung mans hy är bränd hela vägen från fötterna och upp till halva ansiktet. Hans rygg har en vit beläggning.

– Kurderna säger att Turkiet har använt vit fosfor. Jag kan förstås inte veta om detta är vit fosfor, det behöver analyseras, men det ser ut såhär, säger Nemam Ghafouri.

Jag kan förstås inte veta om detta är vit fosfor, det behöver analyseras, men det ser ut såhär

Flyktinglägret Bardarash i irakiska Kurdistan stod tomt i flera år, men nu har det åter fyllts med tusentals flyktingar från norra Syrien. Foto: Paul Hansen

Ett skriande behov på sjukhusen är underkläder, sådana som är nylonfria och mjuka för de skadade patienterna. Nemam Ghafouri lyckas köpa 120 par på plats i Syrien. Hon lovar att återkomma med fler.

– Jag vet inte hur jag ska göra än, om jag ska beställa utomlands eller köpa här. Vi får se, men det blir inte turkiska. Aldrig turkiska varor. Jag har inte köpt något från Turkiet på 20 år.

Hittills har bara runt 8.000 personer av de hundratusentals som flytt sina hem tagit sig över gränsen till irakiska Kurdistan. En orsak till det är att det krävs pengar till människosmugglare, eftersom den kurdledda YPG-milisen håller koll på vägen mot gränsen och enligt uppgift inte vill att alltför många ska lämna landet. En annan är att många fortfarande har hopp.

– Det är så tragiskt, samtidigt som man blir stolt. Fortfarande har de inte vaknat från den här mardrömmen. De hoppas att något under händer, något mirakel, så de kan återvända. ”Kanske kommer de att stoppa kriget i morgon”. Det kändes när vi gick runt och gav ekonomiskt stöd till familjer och frågade om deras hälsa, det enda som de frågade var ”får jag åka hem i morgon?” säger Nemam Ghafouri.

En stor andel av flyktingarna som tagit sig till Bardarash i irakiska Kurdistan är små barn. Det finns inga officiella siffror än så länge, men hjälporganisationer bedömer att det handlar om cirka en fjärdedel av de 8.000 personer som befinner sig i lägret.

– Det första de tänker på är att evakuera föräldralösa barn. IS riktar in sig på barn och nu ökar risken att IS växer sig starka igen, säger Nemam Ghafouri.

Fyraåriga Delsgesh gungar sin kompis tvååriga Gulistan i Bajed Kandala. Foto: Paul Hansen

17 OKTOBER. Underbart för alla, twittrar Trump. Familjens hus sönderbombat.

Turkiet och USA når en överenskommelse, efter en fyra timmar lång överläggning i Ankara mellan president Erdogan och USA:s vicepresident Mike Pence.

Enligt USA innebär överenskommelsen ett eldupphör – Turkiet ser det snarare som en ”paus”. Avtalet medför att de kurdledda styrkorna har fem dagar på sig att evakuera det 32 kilometer djupa område söder om turkiska gränsen som Turkiet vill använda som en ”säkerhetszon”, samt flytta syriska flyktingar till.

”Den här överenskommelsen skulle ALDRIG ha kunnat slutas för tre dagar sedan. Det behövdes lite ’tough love’ för att lyckas med den. Underbart för alla. Stolt över alla!” twittrar Donald Trump.

”Herr President, många fler liv kommer att räddas när vi besegrar terrorismen, vilken är mänsklighetens ärkefiende. Jag är säker på att den här gemensamma insatsen kommer att bringa fred och stabilitet till vår region”, twittrar Recep Tayyip Erdoğan å sin sida till Donald Trump.

I ett tal i Texas samma kväll talar Donald Trump om den enligt honom storartade överenskommelsen.

– Det var okonventionellt, det jag gjorde. Jag sa ”de kommer att behöva bråka en stund”. Ibland måste man låta dem bråka ett litet tag. Sedan märker folk hur jobbigt det är att strida. Ibland måste man låta dem slåss. Det är som två små barn, man måste låta dem bråka och sedan drar man isär dem, säger Donald Trump.

– Kurderna är mycket tryggare nu. Kurderna vet hur man slåss och som jag har sagt tidigare – de är inga änglar själva.

Ibland måste man låta dem bråka ett litet tag

Mervet Muhammed och hennes sjuåriga son Muhammad Khoshid flydde från sitt hem till häst. Nu håller Muhammad rent på gatan framför deras tält. ”Det är viktigt för honom, det är ju framsidan av vårt hem”, säger Mervet Muhammed. Foto: Paul Hansen

Ungefär vid samma tidpunkt i norra Syrien sitter den kurdiska fyraåringen Aileen i bilen igen. Hennes familj har fått lämna även al-Hassaka, stridigheterna blev för svåra där också. Fyra dagar efter att de lämnade sitt nybyggda hem fick de veta att det hade bombats. Ingen kom till skada – familjen var ju redan på flykt – men det enda som återstår är rasmassor.

– Inshallah så blir det bra, på något vis, säger Yohanna Mohammed Ali Tammo.

Bilen kör i riktning mot irakiska Kurdistan. Det är en ganska kort resa, avståndsmässigt. I praktiken är den dock kantad av oroligheter och checkpoints och tar därför flera dagar att genomföra. Bilen måste överges innan de är framme. Sista biten går familjen till fots.

18 OKTOBER. Varför bombar de oss?

Vapenvilan är bräcklig. Beskjutningen längs den syriska gränsen till Turkiet fortsätter. Oppositionella Syriska människorättsobservatoriet uppger att turkiska luftangrepp och granateld från turkiskstödda miliser under fredagen dödade 14 civila i och kring Serêkaniyê. Turkiet anklagar samtidigt kurdiska ”terrorister” för att ha genomfört ett flertal attacker från staden.

Nemam Ghafouri säger att hon brukar prata om ”kurdiskt syndrom”. ”Det är ett sätt att överleva när något är för hemskt att ta in. Man försöker hitta ljuset i tunneln och undviker att se sin egen verklighet”, förklarar hon. Foto: Paul Hansen

Jag tänkte att snart har vi en hel befolkning där alla saknar en kroppsdel

Den svenska läkaren Nemam Ghafouri är rasande när vi ses två dagar senare. Rasande och utmattad, efter fem dagars oavbrutet arbete med att hjälpa nödställda i norra Syrien.

– Vet du vad jag tänkte när jag var på sjukhuset och såg alla barn, vuxna, äldre, som hade förlorat en arm eller ett ben? Jag tänkte att snart har vi en hel befolkning där alla saknar en kroppsdel, säger Nemam Ghafouri.

Vi är på hennes klinik som ligger i flyktinglägret Bajed Kandala utanför staden Dahuk. Det inrättades 2014 och härbärgerar runt 11.500 yazidiska flyktingar från Sinjar.

En flicka har ont i halsen och undersöks av doktor Ahmed på Nemam Ghafouris klinik i flyktinglägret Bajed Kandala. Foto: Paul Hansen

En flicka i fyraårsåldern kommer till kliniken med sin mormor och bryter ihop när hon får syn på DN:s reporter. Hon gömmer sig bakom mormors ben, gråter skräckslaget.

– Hon tror att du är amerikan, säger mormodern.

Nemam Ghafouri trollar fram två leksaker. Flickan lugnar sig, men fortsätter titta på främlingen med vaksam blick.

– Hennes familj sitter hela dagarna i tältet och har på tv:n med nyheter om kriget dygnet runt och alla pratar om amerikaner som mördare. Det är inte så konstigt att hon blir rädd, men det är tragiskt, förklarar Nemam Ghafouri.

Varför bombar de oss när vi har flyttat till den sidan som de ville?

Hon visar bilder från sina dagar i Syrien. Filmklipp efter filmklipp på rädda barn, barn med glasartade blickar som bara ligger orörliga, barn som försöker gå i skolan utomhus eftersom skollokalerna är fyllda av nyanlända flyktingar. Nemam Ghafouri är den trygga punkten för hundratals barn. Hon berättar om några hon träffade som hade tvingats fly från Kobane, den stad där den kurdiskledda koalitionen år 2015 visade att IS kan besegras.

– De har, som många barn, varit flyktingar i Turkiet och sedan återvänt till Kobane. De sa ”doktorn, vi trodde att vi var hemma. De ville inte att vi skulle vara på andra sidan, så varför bombar de oss när vi har flyttat till den sidan som de ville?”

Turkiets offensiv kommer att kunna få konsekvenser för Nemam Ghafouris arbete med barn på båda sidor om gränsen. Hon är ansvarig för en stor grupp föräldralösa yazidiska barn som befinner sig på ett barnhem i norra Syrien, dit det blir allt svårare att ta sig om Turkiet tar fullständig kontroll över området.

Bild 1 av 3 På Bajed Kandala finns möjlighet för barn att spela både fotboll och volleyboll. Foto: Paul Hansen Bild 2 av 3 Foto: Paul Hansen Bild 3 av 3 Foto: Paul Hansen Bildspel

Senaste gången Nemam Ghafouri tvingades passera en turkisk gränskontroll var förra året. Då klädde hon ut sig, dreglade, skelade och låtsades att hon hade förlorat förståndet för att kunna passera.

– Redan nu när vi skulle till Kobane och ta medicin dit, det var nästan omöjligt. Nu måste man gå runt via de syriskkontrollerade områdena och det kan jag inte. Man kan ändå med hjälp av kurderna ta sig dit, men problemet är ju att det inte går att ta med nödvändigheter, säger Nemam Ghafouri.

Uppe i skolan som Nemam Ghafouris hjälporganisation driver i lägret ringer det ut till rast. Ljudet är öronbedövande när hundratals barn får syn på Nemam och jublande springer mot henne för att försöka få en kram. Hon förs bakåt av en våg av barn, är nära att knuffas omkull, men hon bara skrattar. Försöker ge alla en klapp eller en kram. Lyfter upp en ljushårig tjej i famnen och pekar på en pojke med långt hår.

Det ringer ut till rast i skolan i Bajed Kandala och hundratals barn kommer jublande springande mot Nemam Ghafouri för att försöka få en kram. Foto: Paul Hansen

– Han var hos IS med sin mamma och två syskon. När han kom hit kunde han inte öppna ögonen i början, han hade bott i en källare så länge att han inte klarade av dagsljus. Nu mår han bättre, men hans pappa är ett ”asshole”, han dricker och röker, så vi har pojken som fadderbarn, säger Nemam Ghafouri.

IS-kvinnorna jublar nu. Det här har varit en jättestor seger för IS på alla fronter.

Hon har flera gånger varit i lägret al-Hol, där bland annat en stor grupp svenska IS-kvinnor och deras barn befinner sig. DN var med vid ett av tillfällena i våras när Nemam och tre yazidiska kvinnor som tidigare har varit slavar hos IS åkte tillbaka in bland terrorgruppens anhängare för att befria fler.

Nu oroar hon sig för att allt arbete som lagts ner för att bekämpa terrorsekten har varit förgäves.

– De team som jobbar i al-Hol säger också att IS-kvinnorna bara jublar nu. Det här har varit en jättestor seger för IS på alla fronter. Ett av de värsta sveken i modern historia har banat vägen för etnisk rensning. Det värsta är att det kan stoppas men ingen gör det, säger hon.

Sent på kvällen anländer 23 bussar med flyktingar till Bardarash i irakiska Kurdistan. Efter att ha registrerat sig tar de nyanlända med sig sina få ägodelar till sina tilldelade tält. En kvinna berättar att hon prioriterade att ta med sig sin sons skolböcker. Foto: Paul Hansen

19 OKTOBER. Vi hade allt.

Serêkaniyê var känt i hela Syrien för sitt lantbruk. Här odlas vete och bomull och befolkningen var – fram till den nionde oktober – blandad mellan kurder, araber och en liten grupp kristna. Invånarna beskriver den som en fredlig stad. Eller som att den brukade vara det.

Nu vet inte Yohanna Mohammed Ali Tammo längre vad hon ska säga. Hon har fullt upp med att göra den nya tillvaron uthärdlig för Aileen.

– Nu ska vi hämta madrasser. Du kan väl hjälpa mig att bära? säger hon och kittlar sin dotter, som är trött efter den långa resan.

Yohanna Mohammed Ali Tammo registrerar sig själv och sin familj när hon anländer till Bardarash. Dottern Aileen håller sig nära. Foto: Paul Hansen

Deras tilldelade tält ligger i den mörka delen av Bardarash, där gatlyktorna tycks vara ur funktion, eller åtminstone inte igångsatta. Yohanna, Dris och Aileen hjälps åt med att hämta madrasser, vatten och startpaket med mjölkpulver och ris.

Aileen skrattar åt den dansande ljuskäglan från sin pappas mobiltelefon, den han använder för att familjen ska se något medan de packar in sina få tillhörigheter i tältet. Hon studsar efter ljuset, uppmuntrad av sin trötta mamma.

– Vi hade allt. Nu har vi inte ens en stol kvar att sitta på, säger Yohanna Mohammed Ali Tammo.

”Ending endless wars!” twittrar Donald Trump samma dag.

Runt 8.000 personer hade i slutet av oktober anlänt till Bardarash. Foto: Paul Hansen

