Våld och fuskanklagelser inför valet i Bangladesh

Det mobila nätverket har strypts på order av myndigheterna för att motverka ryktesspridning som kan leda till ännu mera våld. Under valrörelsen har minst sex partifunktionärer dödats. Mer än 8.000 politiker och aktivister från oppositionen uppges ha gripits och 12.300 har skadats. Oppositionsledaren Khaleda Zia från det nationalistiska partiet BNP har dömts till ett långvarigt fängelsestraff för korruption, som flera bedömare anser vara politiskt motiverat.

Allt talar för att premiärminister Sheikh Hasina Wajed från Awamiförbundet blir omvald för en tredje femårsperiod.

Bangladeshs ekonomi är en av de snabbast växande i världen och det har lett till att inkomsten per capita har tredubblats sedan 2009. Under den perioden har bruttonationalprodukten ökat med i snitt 6 procent om året, under det senaste året med 7,3 procent. De kritiserade ingångslönerna inom textilindustrin, som står för 80 procent av exportinkomsterna, har höjts flera gånger. Medellivslängden ökar och den minskade barnadödligheten lyfts fram som ett internationellt föredöme.

Samtidigt har landet rört sig i en mer auktoritär riktning och den 71-åriga Sheikh Hasina anklagas för att ha förlorat sin moraliska kompass. Yttrandefriheten har minskat och i flera uppmärksammade fall har journalister, bloggare och människorättsaktivister fängslats.

Bangladeshs premiärminister Sheikh Hasina Wajed väntas bli omvald för en tredje femårsperiod. Foto: STR

Tidigare i december släppte Human Rights Watch en rapport där säkerhetstjänsten anklagas för gripanden och hot mot oppositionen. Det största oppositionspartiet BNP hävdar att deras valaffischer konsekvent har rivits ned och att regeringen har manipulerat vallängden.

Bangladesh anklagas också för att dra ut på visumprocessen för internationella valobservatörer och oberoende journalister.

Drygt 100 miljoner väljare är registrerade för att rösta, men en konsekvens av den stökiga valrörelsen kan bli att människor stannar hemma. Valet för fem år sedan urartade och ett 100-tal vallokaler sattes i brand.

Under tre årtionden har politiken i Bangladesh varit en hätsk tvekamp mellan de två starka damerna Khaleda Zia och Sheikh Hasina Wajed. Den nuvarande premiärministern är dotter till Bangladeshs första ledare Mujibur Rahman, som mördades 1975 tillsammans med stora delar av sin familj. Khaleda Zia är änka efter Ziaur Rahman som var president i slutet på 1970-talet.

Tvisten om vilken av de tidigare ledarna som hade den avgörande rollen i inbördeskriget 1971, som ledde till att Bangladesh bröt sig loss från Pakistan, pågår fortfarande och är anledningen till att Sheikh Hasina och Khaleda Zia skyr varandra som pesten. Självständighetskriget är ett öppet sår i det folkrika Bangladesh.

Khaleda Zia. Foto: A.M. Ahad/AP

Khaleda Zia och Sheik Hasina har avlöst varandra som premiärministrar flera gånger. Varje skifte innebär att hela etablissemanget byts ut. All makt hamnar i händerna på det vinnande partiet.

Förra valet bojkottades av BNP, men den här gången ställer partiet upp i en allians med tre andra partier. I Khaleda Zia frånvaro leds oppositionen av människorättsadvokaten Kamal Hossain.