Våldsamt regnväder orsakar översvämningar i södra Frankrike

Två personer rapporterades på söndagen omkomna efter helgens våldsamma regnväder i Sydfrankrike.

Det ena av dödsoffren hittades i en bil i Cabasse några mil in i landet från kuststaden Toulon. Det andra hittades i Le Muy längre österut.

Det var oklart om det senare dödsoffret var samma kvinna som tidigare rapporterats saknad sedan en livbåt kapsejsat. Också en 77-årig man saknas.

Flera personer har också skadats.

I Fréjus och Hyères evakuerades flera hundra personer som en förebyggande åtgärd.

Vädertjänsterna hade varnat för extrema regnmängder, uppemot 400 millimeter på 48 timmar, i delar av södra Frankrike och nordvästra Italien.

Ovädret slog till under natten till lördagen.

De två hårdast drabbade franska provinserna, eller departementen, är Alpes-Maritimes och Var. Den nationella vädertjänsten utfärdade där på lördagen den högsta varningsnivån för översvämning och, på hög höjd, laviner.

På söndagen har varningsnivån sänkts till den näst högsta, men regnet fortsätter att falla.

Flygbilder över Roquebrun-sur-Argens nära Fréjus visar ett till stora delar översvämmat landskap och fordon som står nästan helt under vatten.

https://twitter.com/LPLdirect/status/1198386786210324480?s=20

Flera mindre vägar har stängts. All trafik ställdes in på Nices flygplats under lördagen. Även tågtrafiken mellan den franska och den italienska Rivieran ställdes in. Den skulle åter komma i gång på söndagen.

Ungefär 1.600 räddningsarbetare deltar i arbetet med att begränsa skadorna och undsätta drabbade.