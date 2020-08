Valet i Belarus: Fara för våld i Minsk ikväll

– Folk kommer att gå ut på gatan, oberoende av vad politikerna säger. De är redan ute. Vi har en hög grad av självorganisering ute i samhället, säger den belarusiska analytikern Anatolij Lebedko till den oberoende ryska tv-kanalen Dozjd.

Belarus har i dag gått till presidentval i påfallande spänd stämning. Den förenade oppositionens huvudkandidat Svjatlana Tsichanouskaja röstade under stort pådrag i Minsk. Hundratals människor mötte henne utanför vallokalen med ropen ”Sveta, Sveta!” och ”Molodets” (Bravo!).

Sittande president Aleksandr Lukasjenko har som väntat svarat med repressiva åtgärder. Rapporterna om olagliga gripanden av journalister och valarbetare har strömmat in hela dagen. Minst sju av Tsichanouskajas valarbetare har gripits. Den oberoende ryska tv-kanalen Dozjds utsända team i Minsk greps under dagen - två journalister och en kameraman fördes bort av civilklädda poliser. Enligt ryska utrikesdepartementets taleskvinna Maria Zacharova greps journalisterna eftersom de saknade ackreditering. Dozjd svarar att ansökningarna hade sänts in i god i tid i juni.

Veranika Tsepkalo, en av dem som ställt sig bakom oppositionens huvudkandidat Svjatlana Tsichanouskaja, har lämnat Minsk och rest till Moskva av säkerhetsskäl. Veranika Tsepkalo är gift med Valerij Tsepkalo, som inte tilläts registrera sig som presidentkandidat och i slutet av juli tvingades fly till Moskva tillsammans med parets barn.

Enligt oberoende rapporter på plats kör stridsvagnar och soldattransporter nu in i Minsk.

Risken för att demonstrationerna som väntas i kväll skingras med våld är mycket stor. Lukasjenko själv har sagt att oppositionen ”inte är värd att förtryckas”, men förberedelserna i Minsk tyder på att han tar det säkra före det osäkra.

– Jag är rädd för att det kan bli blodsutgjutelser. Lukasjenko är beredd att offra allt utom makten, säger Belarus första president Stanislav Sjusjkevitj i en intervju med Dozjd.

Sjusjkevitj varnar för att det kan bli ett blodbad ännu värre än efter presidentvalet 2010. Då protesterade flera tiotusentals människor mot valfusket och den belarusiska inrikessoldaterna slog både demonstranterna och oppositionsledare blodiga.

– Det kan bli värre än 2010. Lukasjenko kan ge order om att skjuta skarpt, han har inget val. I ett fritt val skulle han förlora andra omgången, säger Sjusjkevitj.

Samma journalist som intervjuade honom, Vasilij Polonskij, är alltså nu gripen i Minsk.

Presidentvalet i Belarus Söndagen den 9 augusti går Belarus till presidentval. Fem kandidater deltar: sittande president Aleksandr Lukasjenko, oppositionsledaren Svjatlana Tsichanouskaja, socialdemokraten Siarhej Tjeratjen och de oberoende kandidaterna Andrej Dmitrieu och Hanna Kanapatskaja. OSSE sänder inga valobservatörer till Belarus, eftersom de inte har blivit inbjudna i tid. OSSE har inte godkänt ett enda val i landet sedan 1995. Svjatlana Tsichanouskaja är den huvudsakliga utmanaren mot Lukasjenko. Hon ersätter sin man, bloggaren Siarhei Tsikhanouski, som inte tilläts kandidera. Oppositionen har trakasserats och flera av deras valmöten har stoppats. Regimen är känd för att manipulera rösträknandet. Ändå har valkampanjen varit livligare än på mycket länge. Många analytiker förutspår ett ovanligt högt valdeltagande. Visa mer

