Vallokalsundersökning: Stort försprång för Boris Johnson

Liberaldemokraterna, som vill att Storbritannien stannar i EU, får enligt vallokalsundersökningen 13 platser i parlamentet och det Skotska nationalistpartiet får 55 platser. Brexitpartiet och Nigel Farage får ingen plats över huvudtaget. Vallokalsundersökningen genomförs av flera mediebolag som BBC och Sky. Sammanlagt 30.000 väljare har intervjuats när de röstat över hela Storbritannien.

Om siffrorna håller i sig blir Boris Johnson den premiärminister som fått starkast mandat sedan Margaret Thatchers glansdagar på 1980-talet. Och Tories gjorde ett betydligt bättre val, om vallokalsundersökningens siffror stämmer, än vad den senaste opinionsmätningen visade. Där fick Tories 339 mandat mot de 368 som man nu ser ut att få.

”Vi bor i världens största demokrati”, skriver Boris Johnson på Twitter.

Flera bedömare kallar redan valet för ”en katastrof” för Labour och det spekuleras om Jeremy Corbyns eventuella avgång. Labours skuggminister som internationell handelsminister Barry Gardiner säger till Sky News att ”om siffrorna håller är detta mycket deprimerande”. Resultatet skulle bli det sämsta på flera årtionden.

Labours tilltänkta finansminister John McDonnell säger i Sky News valet ser ut att bli en ”extrem besvikelse” och att hans och partiledarens Jeremy Corbyns framtid avgörs när det verkliga valresultatet kommer på fredagsmorgonen. ”Då kommer lämpliga beslut att fattas”.

För Skotska nationalistpartiet skulle 55 platser vara en stor framgång. Partiledaren Nicola Sturgeon kommer att se resultatet, om det håller i sig, som ett mandat för ytterligare en folkomröstning om självständighet för Skottland.

Går det att lita på vallokalsundersökningen? Ja, åtminstone i stora drag – enligt en rad genomgångar av tidigare års resultat som Financial Times, The Independent och The Telegraph gjort. Valresultatet väntas bli klart tidigt på fredagsmorgonen.

Samtidigt som invånarna i Storbritannien gick till valurnorna inleddes ett toppmöte mellan EU:s stats- och regeringschefer i Bryssel. På fredagen, när valresultatet är känt, kommer EU:s stats- och regeringschefer att diskutera brexit och hur EU förbereder sig för förhandlingarna om ett handelsavtal framöver. Bryssel ser nu ut att få det tydliga valresultat man hoppats på.

Pundet steg med omkring 1,6 procent mot euron och 2 procent mot dollarn när vallokalsundersökningen publicerades, rapporterar AFP.

