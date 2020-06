Valmötet blev inte publiksuccén Trump hoppats på

USA-valet 2020

”Nästan en miljon människor efterfrågar biljetter till lördagskvällens valmöte i Tulsa, Oklahoma”, twittrade Trump triumfatoriskt i måndags. Lokala myndigheter hade en mer måttfull prognos, men flaggade för att 100.000 personer skulle kunna strömma till.

Arenan BOK Center, där mötet skulle hållas, tar 19.000 besökare och av bilder och vittnesmål att döma är åtminstone en tredjedel av lokalen tom. Vid ett planerat utomhusarrangemang, med både Trump och vicepresident Mike Pence, var publiken så gles att det ställdes in.

Trumpkampanjens kommunikationschef Tim Murtaugh förklarar bakslaget med att ”radikala demonstranter” stoppat Trumpsupportrar och ”obevekliga angrepp från medier ansträngde sig för att skrämma bort presidentens supportrar”. Motdemonstrationerna i Tulsa var få och kring ingången till området runt BOK Center var det tätt mellan säkerhetsvakter.

Trumps stab bekräftade på lördagen för bland andra NBC News att sex personer har fått positiva provresultat i tester för det nya coronaviruset. Minst två av dem ska höra till presidentskyddet Secret Service och samtliga hör till förtruppen som skulle preparera inför presidentens valmöte i Tulsa, Oklahoma, på lördagen.

Tim Murtaugh påpekar i ett uttalande att hundratals tester har genomförts. Han säger också att ingen av de bekräftat smittade eller sådana som varit i direktkontakt med dem skulle vara i närheten av åskådare eller folkvalda.

Under hela coronapandemin har Trump kritiserats eller ifrågasatts för sin förhållandevis nonchalanta inställning till de riktlinjer som hans eget smittskyddsteam presenterar. I exempelvis fallet Tulsa var rekommendationen från hans toppexperter Anthony Fauci och Deborah Birx att låta bli att genomföra arrangemanget.

Nu blev mötet inte så fullsatt som Trumpkampanjen hade hoppats, men på bilder från evenemanget syns ändå tusentals människor stå mycket nära varandra på flera håll inne i och utanför BOK Center. Smittskyddsexperters oro är att inresande besökare till Oklahoma – där smittofallen dubblerats sista veckan, värst i just Tulsa – ska smittas och föra den till sina hemorter runtom i landet.

Under talet tog Trump på nytt upp Sverige som ett dåligt exempel, denna gång på grund av den svenska strategin att inte stänga ner samhället för att bromsa smittspridningen. Förr har han använt det som skräckscenario för om man inte genomför hans migrationspolitik, att Sverige är ”socialistiskt” och har höga skatter. Som kuriosa kan nämnas att han i sin självhjälpsbok ”The Art of the Deal” (1987) av oklar anledning påstår att hans tyskfödda farfar invandrade från Sverige.

Vid sidan av smittspridning har många oroat sig för oroligheter i Tulsa på grund av Trumps val av plats och datum för sitt första valmöte sedan den 2 mars. Fram till för en vecka sedan var planen att det skulle ha varit i fredags, det vill säga samma dag som Juneteenth, minnesdagen för slaveriets avskaffande 1865, och Tulsa var skådeplatsen för en av USA:s värsta raskravaller 1921.

Att Trump ändå insisterat på att återuppta den här sortens valmöten kan tillskrivas en frustration hos honom gällande vikande förtroendesiffror. De senaste aggregerade opinionsundersökningarna, redovisade av Fivethirthyeight, visar att den sittande presidenten ligger 8,9 procent bakom Demokraternas utmanare Joe Biden.

