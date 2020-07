Vän till Epstein greps för att ha lockat unga flickor till sex

Gripandet av Ghislaine Maxwell gjordes efter flera månaders spekulationer om var hon kunnat befinna sig. Maxwell har bostäder i såväl USA som Storbritannien men kunde slutligen gripas i New Hampshire under torsdagen sedan en åtalsjury beslutat att åtala henne. Enligt åklagaren Audrey Strauss rör sig brotten om sådant som utspelade sig under 1990-talet.

58-åriga Ghislaine Maxwell är dotter till mediemagnaten och parlamentsledamoten Robert Maxwell (1923–1991).

Enligt åtalet ska Maxwell ha lockat flickor så unga som 14 år till Jeffrey Epsteins bostäder för att där tvinga dem till att ha sex med Epstein och hans vänner. The Guardian skriver att Epstein också ha betalat Maxwell för att ta hand om flera av hans bostäder.

Åtalet målar upp en skrämmande bild av hur Maxwell ska ha tagit kontakt med dessa unga flickor och låtsas vara deras vän och tagit med dem på bio och shopping. Under tiden ska Maxwell också ha normaliserat det som sedan skulle bli ett sexövergrepp genom att diskutera sex med de unga flickorna, klä av sig i deras närvaro och själv tittat på när flickan utsattes för brottet av Epstein själv.

Maxwell ska ha varit väl medveten om att Epstein ville ha mycket unga flickor och att han planerade att utsätta dem för sexuella övergrepp.

En av de flickor som vittnat om hur hon utsatts för sexuella övergrepp, Virginia Giuffre, har pekat ut Maxwell som den som lockade henne att bli en del av Jeffrey Epsteins inre cirkel. Giuffre har även påstått att hon haft sex med flera av Epsteins vänner och brittiske prins Andrew.

Prins Andrew har vid flera tillfällen förnekat att detta skulle vara sant. Även Jeffrey Epstein har nekat till brotten.

I ett vittnesmål har Virginia Giuffre sagt att ”hela hennes liv gick ut på att tillfredsställa Maxwell och Epstein”. ”Hela deras tillvaro kretsar kring sex”.