Vandaliserat minnesmonument väcker vrede i Frankrike

Vid minnesmonumentet i samhället Oradour-sur-Glane i västra Frankrike har ordet ”martyr” strukits över och ersatts med ”lögnare”, så att texten nu lyder ”lögnarbyn”.

År 1944 förstördes hela Oradour-sur-Glane av SS-styrkor och 642 civila dödades. Ruinerna i byn har bevarats efter massakern som ett minne över offren.

Kommunens borgmästare, Philippe Lacroix, säger att han är chockad över vandaliseringen.

– Vi vet vad som hände, men tydligen finns det alltid människor som försöker sprida lögner, säger han enligt BBC.

Vandaliseringen har mötts med avsky i Frankrike. Foto: Pascal Lachenaud/AFP

Frankrikes president Emmanuel Macron säger att allt ska göras för att hitta och straffa de ansvariga och premiärminister Jean Castex berättar att han kände ilska när han fick höra om det inträffade.

– Att besudla den här platsen är också att besudla minnet av våra martyrer, sade Jean Castex, enligt BBC.

”Skam över de som gjorde detta”, skriver justitieminister Eric Dupond-Moretti på Twitter och fortsatte:

”Den enda lögnen: att förneka förintelsen”.

Under massakern i Oradour-sur-Glane, som skedde den 10 juni 1944, samlades kvinnor och barn i en kyrka i byn innan SS-soldaterna slängde in handgranater och sedan tände eld på byggnaden. Män låstes in i en lada och sköts med maskingevär innan den sattes i brand.

På 1950-talet ställdes ett 60-tal soldater inför rätta för morden. 20 av dem åtalades men alla släpptes senare.