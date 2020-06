Vänsterdemokrater framåt i New Yorks primärval

USA-valet 2020

I veckans primärval i delstaten New York blev vänsterdemokraten Alexandria Ocasio-Cortez omvald med betydligt större marginal än för två år sedan. Hon hade tidigare i år 13 utmanare för kongressplatsen men hade på onsdagen en ledning med över 70 procent av rösterna i primärvalet.

Hon är den mest namnkunniga av en rad vänsterdemokrater som gjorde förvånansvärt starka resultat i New Yorks primärval och med stor sannolikhet kommer att göra sällskap med henne i kongressen nästa år.

Ritchie Torres. Foto: Richard Drew/AP

32-åriga Ritchie Torres, en homosexuell svart lokalpolitiker från The Bronx, såg ut att besegra den värdekonservativa religiösa ledaren Ruben Diaz, som hyllat Donald Trump. Torres talade under kampanjen om hur svarta och latinamerikaner i New York drabbats värst av coronapandemin. Progressiva ledare i New York betraktar honom redan som en stigande stjärna i partiet.

Rösträkningen är preliminär då det kan ta många dygn att räkna brevröster och förtidsröster, men i åtminstone fyra lokalval i New York hade utmanare från vänster ledning över äldre mittendemokrater. Det tyder på att ett generationsskifte och en ideologisk sväng till vänster fortsätter inom Demokraterna, åtminstone i lokalpolitiken. Den antirasistiska rörelse som mobiliserats under sommaren verkar även göra avtryck i lokalpolitiken, vilket kan få betydelse i höstens val.

Även i Kentucky såg vänsterdemokraten Charles Booker ut att gå mot ett förvånansvärt jämnt val mot mittendemokraten Amy McGrath, som hade betydligt större kampanjkassa. Booker har varit en ledarfigur för Black lives matter-rörelsen i delstaten under sommaren.

I North Carolina ägde en smärre politisk skräll rum då den 24-åriga republikanen Madison Cawthorn besegrade en erfaren högerpopulistisk republikan, Lynda Bennett, som hade starkt stöd av Donald Trump. Cawthorn förväntas nu bli den yngsta personen i kongressen.

Primärvalen som ägde rum i sex delstater präglades av högt valdeltagande och ofta timslånga väntetider till vallokalerna, men det var inte samma omfattande kaos som under valen i Georgia och Wisconsin tidigare i sommar.

På grund av coronapandemin var det ovanligt många som förtidsröstade, vilket innebär att det kan ta flera dagar eller veckor att få färdiga valresultat.