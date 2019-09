Vänstern i USA hoppas att Warren kan besegra Biden

Foto: Pontus Höök

– Det är en berättelse om makt. Det är en berättelse om vad som händer när de rika och mäktiga tar kontrollen över regeringen och använder det för att öka sin egen vinst, medan arbetande människor får ta smällen. Känner ni igen den här berättelsen?

När ropen och jublet stiger från publikhavet fortsätter Warren:

– Men det som hände efter branden är en annan berättelse om makt. Den handlar om vad vi kan göra när vi enas och kämpar tillsammans!

Elizabeth Warren har ägnat snart tre decennier åt den här sortens berättelser om amerikanska arbetares utsatthet. Hon var professor i juridik på Harvard Law School och arbetade som Barack Obamas rådgivare i ekonomiska frågor. Som presidentkandidat pratar hon gärna om ett Washington som inte längre fungerar för USA:s medelklass. De ekonomiska klyftorna har fört med sig ännu större klyftor i politisk makt, där de allra rikaste riggat reglerna, menar hon.

Foto: Pontus Höök

Entusiasmen för hennes kandidatur tycks ha vuxit under sommaren. Den tidigare vicepresidenten Joe Biden leder fortfarande i opinionsmätningarna, men om han behöver oroa sig för en kandidat från demokraternas vänsterflank tyder allt mer på att Warren kan bli en lika tuff utmanare som Bernie Sanders.

Det är inte många andra kandidater som skulle kunna fylla hela Washington Square i New York en regnig måndagskväll. Det är den typ av evenemang som en valkampanj bara organiserar när de har gott självförtroende. Talet handlar formellt om att Warren ska presentera ett ambitiöst reformpaket mot korruption. Men det större målet är att rita upp nya konfliktlinjer i den amerikanska politiken. Warren vill att presidentvalet 2020 ska handla om de frågor hon ägnat sitt yrkesliv åt att tala om. Den amerikanska medelklassens utsatthet. Korrupta politiker. Storföretag som försöker skriva lagarna i Washington. Warren säger att vi inte längre kan låta Trump splittra USA mellan vita och etniska minoriteter, mellan stad och landsbygd. I stället måste folket enas mot den verkliga ekonomiska makten, som håller på att ”krossa vår demokrati och förstöra vår planet”, säger hon.

Foto: Pontus Höök

Hennes tal kulminerar med en hyllning till Frances Perkins, en av USA:s mest inflytelserika vänsterpolitiker någonsin. Hon var arbetsmarknadsminister under president Franklin Roosevelt på 1930-talet och var en nyckelperson för att få igenom hans enorma reformpaket ”new deal”, som lade grunden för en amerikansk välfärdsstat. Det är svårt att föreställa sig en mer självklar förebild för Warren i USA:s politiska historia. Perkins var aldrig själv president, utan arbetade helst bakom kulisserna, men även som en eldsjäl som mobiliserade gräsrotsrörelser för arbetares rättigheter. Warren säger själv under talet i New York att hon ”aldrig hade trott” att hon skulle bli politiker. Hennes mer ödmjuka ambition under uppväxten var att bli grundskolelärare.

Kanske är det just därför hon går hem hos demokraternas kärnväljare. Som scenpersonlighet är hon egentligen lika oväntad som Bernie Sanders eller Greta Thunberg. Men precis som de två utstrålar hon också en autenticitet och en genuin, ideologisk övertygelse, vilket får henne att sticka ut jämfört med mer välsmorda politiker. Vi lever i en politisk tid då det sällan är de mest professionellt karismatiska politikerna som erövrar väljarnas hjärtan, utan snarare de som uppfattas som mänskliga.

Foto: Pontus Höök

– Det är helt enkelt omöjligt att tvivla på varför hon gör detta, säger Michelle Goldberg, en vänsterliberal opinionsskribent på New York Times.

Goldberg tar skydd under ett paraply under duggregnet inför talet och berättar varför hon valt att redan nu, i ett så tidigt skede, offentligt stödja Warrens kampanj, trots att demokraterna i år har ett så brett utbud av progressiva kandidater.

– I den senaste debatten sade hon ”Jag är inte rädd”. Det betyder så mycket att höra det. De flesta jag känner är rädda och oroliga. Jag är rädd. Men Warren kliver fram som en kompetent, vuxen person som övertygar oss om att allt kan bli okej, med en lång och detaljerad plan, säger Goldberg.

Bland Warrens anhängare på Washington Square säger många att de röstade på Bernie Sanders i demokraternas förra primärval.

– Jag tror att hon är den enda kandidaten som kan locka såväl Clinton som Sanders tidigare väljare, säger Astrid Auge, en norskamerikansk volontärarbetare för Warrens kampanj i Brooklyn.

Hon röstade själv på Bernie Sanders förra gången, men föredrar nu Warren.

– Hon har den mest ambitiösa planen för att göra USA mer likt Norge och den skandinaviska modellen, när det gäller sjukvård, klimatpolitik, barnomsorg. Jag tror att allt snack om att hon inte kan vinna är kod för folk som inte vill rösta på en kvinna, säger hon.

Som på beställning kommer det fram en äldre man, Alan Rosenblum, som ifrågasätter om Warren verkligen kan bli president.

– Visst gillar de henne här, i The Village, men gillar de henne i Colorado? I mellanvästern och rostbältet? Det är där hon faktiskt behöver vinna. Jag tror att USA är för konservativt för att rösta på någon som henne, säger Rosenblum.

Foto: Pontus Höök

Enligt opinionsmätningar tycks Warren i själva verket ha starkast stöd just bland väljare i mellanvästern och rostbältet, där Trump lyckades åstadkomma en skräll 2016 genom att vinna i delstater som Michigan och Wisconsin. Warren och Sanders riskerar dock att splittra demokraternas vänsterväljare, vilket kan bana väg för en seger för Joe Biden i primärvalet. USA:s ledande vänsterorganisationer försöker nu undvika ett sådant scenario genom att redan i ett tidigt skede försöka utse en klar favorit bland vänsterdemokraterna. Problemet är att de inte är överens. Tidigare i somras ställde sig den lilla men inflytelserika vänsterorganisationen Democratic Socialists for America bakom Bernie Sanders i valet. Samma dag som evenemanget i New York kom beskedet att den inflytelserika vänsterorganisationen Working Families Party, som har större inflytande över val, ger sitt offentliga stöd till Warren inför presidentvalet. Det är ett av de första betydelsefulla ställningstaganden som gjorts i primärvalet och är i synnerhet symptomatiskt då organisationen stod bakom Bernie Sanders i det förra valet.

– Det överraskade mig att deras ställningstagande kom så tidigt. Det visar att progressiva organisationer redan nu försöker enas bakom en av kandidaterna, så att de kan besegra Biden, säger Kyle Ishamel, som arbetar i en kampanjorganisation för demokraterna i delstatsregeringen i Albany.

