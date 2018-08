Vänstersväng bland demokrater inför kongressvalet

Det är fredagskväll i Kansas City. Rummet är proppfullt och så svettigt att det droppar från taket. Publiken fläktar sig med Bernie Sanders-affischer.

Vi befinner oss i en av USA:s mest konservativa delstater, men mer än 3.000 personer har dykt upp för att få en glimt av Bernie Sanders och Alexandria Ocasio-Cortez, en ung demokrat som försöker skaka om den politiska spelplanen i USA.

Ocasio-Cortez har åstadkommit sommarens stora politiska skräll i USA. Hon är en 28-åring från The Bronx som aldrig tidigare haft ett politiskt ämbete, men besegrade en erfaren demokrat i ett primärval i New York och förväntas nu bli den yngsta kongressledamoten i USA:s historia. Framför allt har hon blivit en symbol för demokraternas vänstersväng. Hon kallar sig demokratisk socialist, och har stöd av organisationen Democratic Socialists for America, som vuxit explosionsartat under det senaste året.

Alexandria Ocasio-Cortez Foto: Jae C. Hong/AP

Ocasio-Cortez förespråkar allmän sjukvård, avgiftsfri utbildning och hon vill upphäva den kontroversiella statliga byrån ICE, som ansvarar för utvisningar av papperslösa. Under hennes tal blickar hon ut över folkmassorna i det fullspäckade rummet och säger entusiastiskt:

– Och de sade att det här inte skulle funka i Kansas!

Det är en sak att Ocasio-Cortez är populär i hemtrakterna i The Bronx, där nio av tio väljare stödjer Demokraterna. Det är en annan sak att hon fyller stora sporthallar i Kansas, där en klar majoritet röstar på Republikanerna. Men den energiska våg av vänsterdemokrater som hon representerar är övertygade om att ett renodlat progressivt budskap inte bara kan vinna val i New York, utan även här på den konservativa mellanvästern.

När Bernie Sanders gör sällskap med henne på scenen förklarar han hur långt de kommit i försöken att vrida Demokraterna till vänster.

Kongresskandidaten i Kansas James Thompson, senator Bernie Sanders, och kongresskandidaten Alezandra Ocasio-Cortez i Kansas City. Foto: Jaime Green/AP

– De idéer vi kampanjade på 2016 ansågs väldigt radikala. Nu är de en del av den politiska mittfåran! För oavsett om du växer upp i Bronx, Vermont eller Kansas så vill du ha skolor och sjukvård som du har råd med, och du vill ha en bra och ren miljö omkring dig och politiker som inte köps av storföretagen, säger Sanders.

I publiken står Eric Johns, klädd i en illröd t-shirt med texten Democratic Socialists of America. Organisationen har vuxit från knappt 6.000 medlemmar för två år sedan, till 50.000 i dag. Eric Johns tillhör en växande skara unga amerikaner som ser socialism som något positivt. Han är inte uppvuxen med det kalla kriget, utan förknippar snarare ordet socialism med europeiska välfärdsstater och presidenten Franklin D. Roosevelts progressiva reformer på 1930-talet.

Eric Johns i Kansas City kallar sig demokratisk socialist och vill se en rejäl vänstersväng för Demokraterna som parti. Foto: Martin Gelin

– För mig betyder socialism verklig frihet. Om vi kan garantera en grundläggande trygghet för folk så tror jag att människor kan leva rikare liv. I dag är det vansinnigt dyrt att utbilda sig i USA. Fängelsesystemet verkar mest existera för att låsa in svarta män för lindriga brott. Den ekonomiska utvecklingen gynnar en väldigt liten grupp. Att skapa en mer demokratisk ekonomi är det enda sättet att lösa framtidens utmaningar, inte minst klimatkrisen, säger han.

Att skapa en mer demokratisk ekonomi är det enda sättet att lösa framtidens utmaningar, inte minst klimatkrisen, säger Eric Johns.

I en färsk opinionsmätning från Gallup svarade USA:s demokrater, för första gången någonsin, att de har en mer positiv bild av socialism än kapitalism.

Det är få demokrater som i praktiken vill avskaffa marknadsekonomin, utan ordet socialism handlar för många av USA:s demokrater snarare om en längtan efter välfärdsreformer som länge varit vedertagna i europeiska länder. Allmän sjukvård, betald föräldraledighet, höjda minimilöner.

Ocasio-Cortez skräll i New York togs emot av en yrvaken presskår som början på en alldeles ny vänsterrörelse i USA. Snarare är det kulmen på en utveckling som pågått sedan finanskrisen. I kölvattnet av den radikala proteströrelsen Occupy Wall Street blev demokraten Elizabeth Warren en nationell stjärna med sin ekonomiska rättviseretorik.

Redan inför presidentvalet 2012 åkte Barack Obama till Kansas för att hålla ett uppmärksammat tal där han flörtade med samma ekonomiska populism. Nu har den retoriken blivit kutym i partiet.

Det som pågår nu i Demokraterna tycks vara en spegelbild av det som hände med Republikanerna efter att Obama vann presidentvalet 2008. Efter ett nederlag i presidentval är det vanligt att det traditionella partietablissemanget förlorar i trovärdighet, vilket banar väg för utmanare från de ideologiska kanterna.

När John McCain förlorade mot Obama var det högerpopulisten Sarah Palin som tog befälet över partiets utveckling. På samma sätt rör sig nu Demokraterna mot Bernie Sanders upproriska vänsteridealism.

I en risig bar på nedre Manhattan, med dammiga biljardbord och whiskey för tre dollar glaset, trängdes nyligen en samling demokrater och progressiva aktivister för ett regelbundet, informellt möte för New Yorks vänstergrupper. De flesta uttryckte stöd för den yttersta vänsterflanken av Demokraterna, så det var lite överraskande när Kristen Gillibrand, senator för delstaten New York, dök upp och skakade hand med vänsteraktivisterna.

Gillbrand förväntas kandidera för att bli Demokraternas presidentkandidat 2020 och gör redan i förväg allt hon kan för att försäkra sig om att ha den unga vänstern på sin sida.

Att hon gjort denna kalkyl säger något om hur maktbalansen skiftat i partiet de senaste åren. Ingen vill förknippas med det gamla etablissemanget längre. Alla demokrater med nationella ambitioner brukade trängas i mitten, nu springer den politiker som vill överleva snabbt därifrån.

Andra röster i partiledningen är oroliga över vänstersvängen. Nancy Pelosi och Chuck Schumer, som leder partiet i kongressen, håller den upproriska vänstern på en armlängds avstånd. De är övertygade om att en allt för radikal linje skrämmer bort mittenväljare.

Vänsterdemokraterna tror däremot att den politiska mitten är död. De menar att det krävs ett omfattande ideologiskt skifte för att bredda väljarkåren.

De får näring ur en rad färska opinionsmätningar, som visar på växande stöd för deras idéer. En mätning från CBS visar att 44 procent av demokraterna vill se en mer progressiv kandidat i nästa val, medan bara 28 procent vill se en mer mittenorienterad kandidat.

Tre av fyra amerikaner anser att välbärgade borde betala högre skatt, enligt en mätning av Reuters. 60 procent av amerikaner stöder allmän sjukvård, enligt The Economist.

Men om vi tittar på andra faktorer som påverkar val i USA ser det inte lika ljust ut för den nya vänstervågen. Fackförbunden, som länge varit den starkaste organisatoriska kraften för demokraternas ekonomiska vänsterflank, är svagare än någonsin. Bara 7 procent i den privata sektorn är fackanslutna i dag.

I flera delstater har Republikanerna samtidigt gjort det betydligt svårare att rösta för just de väljargrupper som stödjer Demokraternas vänstersväng, i synnerhet unga och etniska minoriteter.

I Georgia har Demokraterna goda chanser att vinna ett viktigt guvernörsval med den progressiva kandidaten Stacey Abrams, som kan bli den första svarta kvinnan någonsin att leda en delstat i USA.

Hennes uppdrag försvåras dock av att Republikanerna i delstaten stängt 75 procent av vallokalerna i svarta bostadsområden.

Bernie Sanders och Ocasio-Cortez lyckades fylla stora idrottsarenor i Kansas och Michigan under sin landsomfattande kampanj, men många av de vänsterdemokrater de försökte hjälpa förlorade sina primärval.

Republikanerna verkar i sin tur entusiastiskt ha omfamnat möjligheterna att få kampanja mot demokrater som kallar sig socialister. De har redan börjat kalla Ocasio-Cortez en “mini-Maduro”, med hänvisning till Venezuelas president. Den tidigare FBI-chefen James Comey, som nu sadlat om till att bli Trump-kritiker på heltid, uttryckte nyligen oro över Demokraternas vänstersväng, som enligt Comey är “precis vad presidenten hoppas att ni ska göra”.

Strax efter kongressvalet i november lär spekulationerna börja om partiets presidentkandidat inför 2020. När Eric Johns, socialisten i Kansas City, får säga vem han hoppas se som nästa kandidat väljer han i stället att räkna upp de sakfrågor han hoppas att de kommer att prioritera.