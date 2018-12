Vapenaktier väntas stiga när Bolsonaro svärs in

– Vi ska garantera rätten för medborgare att inneha ett vapen, skriver Brasiliens blivande president på sitt Instagramkonto.

Hans ministrar har förberett en lagtext som ligger klar för att godkännas genom ett dekret så fort Bolsonaro tillträtt. De enda kraven som ställs på den som ansöker om vapeninnehav är att hen är 25 år och inte förekommer i brottsregistret.

En av Bolsonaros ministrar, general Augusto Heleno, liknar rätten att ansöka om vapeninnehav med rätten att ta körkort. Generalen tycker inte heller att det är så farligt om mordstatistiken skjuter i höjden till följd av en liberalare vapenlag.

– Låt oss säga att det dör 50.000 i trafiken varje år i Brasilien. Ska vi förbjuda folk att köpa bil för det? säger Augusto Heleno till media.

Att göra det enklare att äga vapen var ett av Bolsonaros främsta vallöften. Många av hans anhängare gillade budskapet och tror att det går att minska våldet, som nått rekordnivåer, genom att fler beväpnar sig. Under valkampanjen formade Bolsonaro sina fingrar som en pistol och fick miljontals anhängare att göra samma sak.

En soldat förbereder sig för ceremonin på tisdag då Jair Bolsonaro svärs in som president. Foto: Sergio Lima/AFP/TT

Det gör att en vapenboom är att vänta i Brasilien. Aktierna till den brasilianska pistoltillverkaren Taurus har gått upp med 88 procent under året och det rycktas att den österrikiske vapentillverkaren Glock tänker öppna egen tillverkning i Brasilien.

Brasilien har i dag en strikt vapenlag som skapades av den före detta presidenten Lula da Silva. Lagen infördes 2003 och fick mordstatistiken att minska med 8 procent. En avväpningskampanj ledde också till att en halv miljon vapen samlades in. Men med Bolsonaro vid makten blir det annat ljud i skällan. Mordstatistiken i Brasilien är redan en av de högsta i världen. Förra året dödades 63.880 människor. Det ger ett snitt på 175 mord per dag.

– Det är ett väldigt kraftfullt budskap att säga att var och en har rätt att försvara sig som i Vilda västern. Men liberalare vapenlag kan göra att fler kriminella får tag i vapen, för att inte prata om alla olyckor med vapen i hemmen. Detta kommer inte att skydda befolkningen mer.

– En vanlig medborgare har inte heller tillräckligt med träning för att kunna agera på rätt sätt vid ett inbrott i hemmet, säger Claúdio Beato, chef för säkerhetsforskning vid universitetet i Minas Gerais, till O Globo.

Soldater övade på söndagen inför tisdagens ceremonier. Foto: Carl de Souza/AFP/TT

Han menar att mer vapen i omlopp kan leda till mer gatuvåld och våldsammare bråk i trafiken. Bolsonaro har inte den insikten utan är en ivrig anhängare av USA:s National Rifle Association. På dörren till hans kampanjkontor hade han ett klistermärke med slogan ”When guns are outlawed, only the outlaws will have guns”.

Den före detta fallskärmsjägaren Bolsonaro kommer att tillträda som president vid en ceremoni under nyårsdagen i huvudstaden Brasília som inleds med en mässa i den katolska katedralen som kommunisten Oscar Niemeyer ritat.