Var tredje smittad i världen finns i USA

President Donald Trumps förhoppning om fullsatta kyrkor till påsk slutade med att många församlingar beslutade sig för att sända gudstjänster över nätet eller med församlingsmedlemmarna sittande i sina bilar utanför kyrkan.

Några gick sin egen väg och samlade flera tusen:

– Vi låter varken satan eller ett virus stoppa oss, sa pastor Tony Spell som uppmanade sina 2.000 församlingsmedlemmar att komma till Life Tabernacle Church nära Baton Rouge i Louisiana på påskdagen.

I åtta delstater har gudstjänster betecknats som samhällsviktiga och tillåtits.

Med 2.000 döda per dag de senaste fyra dagarna har 42 av landets 50 delstater stängts i någon form. Fem delstater har inga restriktioner – North Dakota, South Dakota, Nebraska, Iowa och Arkansas. Samtliga har ännu relativt få bekräftade fall.

Av USA:s på söndagen 534.000 bekräftade smittade återfinns de flesta i delstaten New York, i södra Georgia och i staden New Orleans.

New York har drabbats hårdast. Med 923 bekräftat smittade per 100.000 invånare på söndagen och sammanlagt 9.385 döda är delstaten ungefär dubbelt så hårt drabbad som grannstaten New Jersey som följer efter. Ungefär 75 procent av dödsfallen har inträffat i New York City och delstatens guvernör Andrew Cuomo har i dagliga presskonferenser vädjat till den federala regeringen om hjälp, framför allt med respiratorer. Men kurvan ser nu ut att vända något nedåt även om dödsfall varje dag fortfarande ligger på drygt 700 döda.

President Trump har vid upprepade tillfällen påstått att USA testar mest i världen, något som är sant om man ser till hur många människor som testats för coronaviruset – 2,7 miljoner – men sett till tester per capita ligger USA på plats 42.

Smittspridningen i USA är mycket ojämn, såväl geografiskt som när det gäller vilka delar av befolkningen som drabbas.

I en intervju med CNN på söndagen konstaterade läkaren Rochelle Walensky som är chef för avdelningen för infektionssjukdomar vid Massachusetts General Hospital att viruset drabbar grupper som har det sämre socialt och ekonomiskt och ofta lever tätt tillsammans. En av dessa grupper är den afroamerikanska delen av befolkningen.

Data som publiceras av den nationella reklamfria radion NPR visar att delstater som Louisiana och Michigan samt städer som Milwaukee, Chicago och New York har en övervikt av afroamerikaner bland de döda.

USA:s högste smittskyddsläkare, Anthony Fauci, säger att denna skillnad inte är något nytt för covid-19:

– Dessa skillnader har alltid funnits när det gäller den afroamerikanska delen av samhället. Den pågående krisen sätter detta i extra stark belysning, sa Fauci tidigare i veckan.

En annan grupp som är särskilt utsatt är de omkring 900.000 papperslösa immigranter som saknar sjukvårdsförsäkring och dessutom nu ofta förlorar sina jobb. Många tvekar att söka hjälp eftersom de fruktar att de ska kastas ut ur USA om myndigheterna får kännedom om dem.

Samtidigt som president Donald Trump vill att de amerikanska delstaterna ska starta sina företag igen den 1 maj varnar Anthony Fauci för ett sådant beslut. Trump har kritiserats för att vilja gå för fort fram. Smittskyddsläkare, som Fauci, har vid upprepade tillfällen sagt att det är virusets spridning som måste avgöra när detta är möjligt. Enligt Fauci går det inte att starta ekonomin för snabbt, landet måste återgå steg för steg i ett långsamt tempo.

– Jag lovar att lyssna på experterna, har Trump hittills sagt.

Många som förlorar sina jobb förlorar samtidigt sin sjukförsäkring som ofta är kopplad till företaget de varit anställda på. Och fler än 16 miljoner anställda har mist sina jobb de senaste veckorna. Det innebär att var tionde amerikansk arbetare inte längre har något jobb att gå till. Ytterligare fem miljoner anställda beräknas ha hamnat i samma situation bara under de senaste dagarna.

Sent på lördagskvällen svensk tid meddelade den amerikanska skattemyndigheten IRS att man betalat ut de första stödpengarna till de amerikanska skattebetalarna. Pengar som kommer att nå 99 procent av befolkningen där alla som tjänar mindre än motsvarande 680.000 kronor före skatt får 11.000 kronor var och gifta par 22.000 tillsammans plus 4.500 kronor per barn.

Men pengarna kommer inte att räcka, menar kongressledamoten Pramila Jayapal (D) som tillsammans med sin republikanske kollega Josh Hawley vill se mer pengar till dem som drabbats:

– Vi behöver ett förslag som kan matcha krisen, säger Jayapal till Wall Street Journal.

Enligt de förslag som Jayapal och Hawley tagit fram ska de företag som tvingas stänga eller drabbats av krisen på andra sätt kunna få pengar från den federala regeringen för att kunna fortsätta betala ut löner. Men också för att kunna betala sin egen hyra.

Garantin skulle sträcka sig åtminstone tre månader framåt.

Samtidigt är ett nytt stort räddningspaket på gång. Under den kommande veckan hoppas demokrater och republikaner i kongressen att komma överens om ett sådant.