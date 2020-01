Världen tittar bort medan hundratusentals syrier flyr

Mustafa al-Qasim, pensionerad agronom, flydde med sin familj halvt i panik från hemmet i staden Maarat al-Numan. Åtta personer i en Hyundai samt det lilla de fick med sig av personliga tillhörigheter. De styrde ett tiotal mil norrut, mot den turkiska gränsen.

Vi träffar familjen al-Qasim utanför samhället Sarmada cirka en mil från Turkiets gräns. Här har den turkiska hjälporganisationen Ataa skyndsamt organiserat ett tältläger. Den ansvarige, Hamoud al-Mamdouh, säger att mellan 4 000 och 5 000 personer får plats. Men lägret är redan överfullt och det saknas många nödvändigheter.

Ett kvarter i Sarmada som skadats tidigare under det snart nio år långa kriget. Det finns inga säkra platser i Idlib längre, men just nu är bombattackerna koncentrerade till den södra delen av provinsen. Foto: Feras Karam

Familje al-Qasim har tilldelats ett större tält med duk av glasfiberväv som de kan sova i. Men det är bara själva tältet, inget mer. Inga madrasser, ingen värmekälla.

– Vi har inte hittat något att äta. Och min fru är sjuk och behöver medicin, säger Mustafa al-Qasim bekymrat.

Just i dag lyser en blek vintersol, men denna årstid är det mest kallt och regnigt här. Nattetid går temperaturen ofta under nollstrecket. Det finns flyktingfamiljer som inte ens fått tag på tält. De sover där det finns plats och där de känner sig någorlunda säkra: i bilar, under träd, i oeldade uthus.

Familjen a-Qasim tillhör den skara på minst 350 000 människor som de senaste åtta veckorna flytt undan de syriska och ryska bombplanen i provinsen Idlib i nordvästra Syrien.

Medan världens medier har ägnat sig åt krisen mellan Iran och USA har i det tysta en flyktingkatastrof utlösts i Idlib. Bakgrunden till tragedin som drabbat de sammanlagt över tre miljoner invånarna i Idlib är den offensiv som Syriens regim och deras allierade från Ryssland satt igång för att ta över provinsen.

En uppsamlingsplats för internflyktingarna utanför Sarmada. Angränsande Turkiet håller gränsen stängd Foto: Feras Karam

Idlib är den sista provinsen i Syrien som kontrolleras av öppet regimfientliga krafter. Det är den jihadistiska och terrorstämplade rörelsen Hayat Tahrir al-Sham (HTS) som har överhanden här, både militärt och politiskt.

HTS, som även kallas Jabhat al-Nusra, är nära sammankopplat med det sunniextremististka terrornätverket al-Qaida. De leds av jihadistveteranen Mohammed al-Golani och beräknas ha minst 20 000 man i vapen i Idlib. Provinsens så kallade räddningsregering domineras också av folk som är lierade med jihadisterna.

Det är ingen tvekan om jihadisterna är starka i Idlib. Det var här som IS-ledaren Abu Bakr al-Bagdadi spårades upp av amerikanska elitförband och dödades den 27 oktober förra året.

Men civilbefolkningen i provinsen inte har mycket till övers för Hayat Tahrir al-Sham. Trots att minsta missnöjesyttring kan straffas hårt har det förekommit flera spontana demonstrationer mot jihadisternas regim.

Vid sidan av HTS finns Syriska Nationella Armén (SNA) som också motsätter sig Bashar al-Assads styre. SNA får uppbackning från Turkiet. Formellt håller Turkiet armlängds avstånd från jihadisterna i Idlib.

Men de olika grupperingarnas lojaliteter är ombytliga. Turkiet använder oppositionen i Idlib - och provinsens befolkning - som en schackpjäs i det stormaktsspel om Syrien där också Ryssland, Iran och USA ingår.

Ryssland, Syrien och Turkiet har kommit överens om Idlib ska vara en så kallad nedtrappningszon, och Idlib har varit föremål för komplicerade förhandlingar mellan Ryssland och Turkiet.

Flyktingarna från södra Idlib använder de fordon som finns och tar med sig det nödvändigaste. Bilden är tagen utanför Sarmada nära gränsen till Turkiet. Foto: Feras Karam

Fram tills nu har de ryskturkiska samtalen åtminstone tillfälligt stoppat en storskalig militär attack mot Idlib. Men nu trycker den syriska regimen på för att förverkliga president Bashar al-Assads vision om att ”återta varje tum av syriskt territorium”.

Rockaderna i förhandlingsrummen intresserar inte familjen al-Qasim och de andra hundratusentals flyktingarna. Fördrivna från sin hem ägnar de varje vaken minut åt att försöka överleva, åt att skaffa mat och värme, tak över huvudet och åt att värja sig mot den ohälsa som kommer i flyktingtillvarons spår: infektions- och hudsjukdomar, diarréer och kräkningar.

Och det är vanligt folk, familjer som al-Qasims, som drabbas hårdast när de syriska regeringstrupperna och deras ryska allierade nu agerar för att återta kontrollen över Idlib. De civila mosas mellan de jihadistiska gerillakrigarnas automatkarbiner och de ryska och syriska stridplanens bomber.

Den 12 januari skulle ett vapenstillestånd ha trätt i kraft i Idlib, enligt en överenskommelse som Turkiet och Ryssland träffade i Moskva. Men attackerna har fortsatt. För en dryg vecka sedan bombades en utomhusmarknad och ett industriområde i staden Idlib, rapporterade brittiska BBC.

Arton människor dödades. Attacken fick FN:s människorättschef Michele Bachelet att vädja om att vapenvilan ska respekteras. ”Det är skrämmande att civila dödas dagligen”, sade FN-chefen.

Många av dem som flyr har tidigare lämnat andra delar av Syrien för att få en fristad i Idlib. Men nu har inbördeskriget hunnit ifatt dem på nytt. Foto: Feras Karam

Det ryska försvarsministeriet förnekar att attackerna ägt rum. Veckan efter kom nya attacker: den franska biståndsorganisationen UOSSM rapporterade i onsdags att bombanfall i Idlib och i Aleppo krävt minst 35 dödsoffer.

På torsdagen rapporterade ryska försvarsministeriet om hårda markstrider i Idlib, där minst 40 syriska soldater dödats och ett 80-tal skadats.

Civilbefolkningens rörelse mot den turkiska gränsen är egentligen inget annat än en reflexmässig reaktion att fly bort från det som omedelbart dödar - artillerield, granater och stridsplanens bomber och missiler. För det finns inga säkra områden i Idlib just nu, inga fredade platser dit civila ska kunna fly.

Att ta sig till Turkiet är inget alternativ. Den syrisk-turkiska gränsen är stängd sedan flera år tillbaka. Turkiet hyser enligt officiella siffror 3,6 miljoner syriska flyktingar, en av de största flyktingkoncentrationerna i världen. Den turkiske presidenten Erdogan vill flytta en stor del av de syriska flyktingarna till en buffertzon inne i Syrien. Med andra ord vill Turkiet till varje pris undvika en nya syrisk flyktingvåg.

Sedan början av december har runt 350 000 människor flytt inom provinsen Idlib. Den här karavanen är på väg till landsbygden kring samhället Sarmada. Foto: Feras Karam

Biståndsorganisationer och frivilliga kämpar för att nödtorftigt försöka möta anstormningen av panikslagna flyktingar. Den unge läkaren Median Diab, som arbetar för hjälporganisationen Attaa, säger att det är brist på nästan allt:

– Vi har satt upp en mobil klinik och försöker ge förtur åt de som skadats av bomber. Men vi har inte tillräckligt med mediciner och annan utrustning. Vi tvingas avvisa många, exempelvis äldre människor med kroniska sjukdomar. Det känns tungt.